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کد مطلب 6919191
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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۸

اژه‌ای: تغییر و جابجایی برخی مسئولان قضائی در راه است

اژه‌ای: تغییر و جابجایی برخی مسئولان قضائی در راه است

رئیس قوه قضاییه گفت: طبعاً یک تعداد از مسئولان و مدیران قضایی در دوره اخیر تغییر یا جابجا خواهند شد.

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