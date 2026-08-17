دریافت 6 MB کد مطلب 6919191 https://mehrnews.com/x3cPNZ ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۸ کد مطلب 6919191 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۸ اژهای: تغییر و جابجایی برخی مسئولان قضائی در راه است رئیس قوه قضاییه گفت: طبعاً یک تعداد از مسئولان و مدیران قضایی در دوره اخیر تغییر یا جابجا خواهند شد. کپی شد مطالب مرتبط محسنیاژهای: دشمن در جنگ ترکیبی به دنبال نفوذ است قوهقضاییه: گمانهزنیها درباره تغییرات مدیریتی در عدلیه ناصحیح است واکنش قوهقضاییه به ادعای زیباکلام درباره فعالیت مجازی اژهای: درباره اصلاح قیمت بنزین اختلافنظر داریم برچسبها غلامحسین محسنی اژهای قوه قضاییه رئیس قوه قضاییه
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