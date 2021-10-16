افراد فاقد کارت واکسن از خدمات بسیاری محروم می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی عصر شنبه در نشست ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در هرمزگان، واکسیناسیون را در ایجاد ایمنی لازم برای پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا بسیار مهم و موثر دانست و عنوان کرد: از همه افرادی که تاکنون برای دریافت واکسن کرونا اقدام نکرده‌اند، می خواهیم سریعاً برای تزریق واکسن کرونا مراجعه کنند تا ایمنی مناسب در برابر ویروس خطرناک کرونا، هرچه زودتر در استان هرمزگان ایجاد شود.

وی ادامه داد: به زودی ارائه خدمات براساس کارت واکسن صورت می‌گیرد و افرادی که واکسن کرونا دریافت نکنند و کارت واکسن نداشته باشند از خدمات بسیاری محروم می‌شوند.

استاندار هرمزگان افزود: همچنین با توجه به بهتر شدن شرایط آب و هوایی در نیمه دوم سال در استان هرمزگان و افزایش مسافرت های گردشگران به شهرستان‌های مختلف استان هرمزگان، تکمیل واکسیناسیون در استان امری ضروری است.

دوستی همچنین رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک، رعایت فاصله‌گذاری فیزیکی و اجتماعی، خودداری از دورهمی ها و عدم حضور در تجمعات را در کنار واکسیناسیون، برای پیشگیری از ابتلا به کرونا بسیار مهم دانست و خواستار جدیت و نظارت لازم بر رعایت این دستورالعمل‌ها شد.

شایان ذکر است؛ در حال حاضر در استان هرمزگان، شهرستان‌های بندرعباس، میناب، رودان، جاسک، حاجی‌آباد، قشم، بندرلنگه، بستک و پارسیان در وضعیت زرد شیوع کرونا و شهرستان‌های سیریک، بشاگرد، بندرخمیر و ابوموسی در وضعیت آبی قرار دارند.