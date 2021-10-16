قیمت نفت قله ۸۵ دلار را فتح کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت نفت خام در پایان معاملات دیشب (بامداد شنبه به وقت تهران) تحت تأثیر چشم‌انداز کمبود بازار جهش کرد و به بالاترین سطح ۳ ساله رسید.

بازگشایی محدودیت‌های قرنطینه‌ای و ترافیکی مربوط به کرونا در چند ماه آینده تقاضای نفت خام را بالا خواهد برد.

از سوی دیگر با بالا ماندن قیمت گاز در آستانه زمستان احتمال اینکه برخی نیروگاه‌های جهان برای تولید برق از گاز به نفت سوئیچ کنند و تقاضای مضاعفی به وجود بیاورند، تقویت شده است.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام با جهش ۱ درصدی در ۸۴.۸۶ دلار بسته شد. قیمت این شاخص در معاملات دیشب برای چند لحظه ۸۵.۱۰ دلار را تاچ کرد

شاخص برنت این هفته را با جهش ۳ درصدی به اتمام رساند.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، ۱.۲ درصد جهش کرد و به ۸۲.۲۸ دلار رسید.

این شاخص این هفته هشتمین رشد هفتگی متوالی خود را به ثبت رساند و ۳.۵ درصد جهش کرد.

کاخ سفید اعلام کرد محدودیت‌های سفر بین‌المللی را برای افرادی که دو دوز کامل واکسن خود را دریافت کرده‌اند از ۸ نوامبر برمی‌دارد.