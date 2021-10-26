قیمت جهانی نفت خام بالای ۸۶ دلار تثبیت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت جهانی نفت خام در معاملات امروز، سه‌شنبه، تحت تأثیر تداوم کمبود عرضه در بازارهای جهانی رشد کرد و قیمت نفت برنت بالاتر از ۸۶ دلار تثبیت شد.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت، بنچ‌مارک جهانی قیمت نفت، تا ساعت ۷:۱۵ به وقت تهران، ۰.۱۵ درصد نسبت به قیمت بسته شده دیشب رشد کرد و به ۸۶.۱۲ دلار رسید.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین وست تگزاس آمریکا هم ۰.۰۶ درصد رشد کرد و به ۸۳.۸۱ دلار رسید.

تقاضای بالای نفت خام در آمریکا، بزرگترین مصرف‌کننده نفت خام و محصولات نفتی جهان، پس از انتشار گزارش هفته گذشته که نشان می‌داد میزان ذخایر انبارهای نفت و بنزین این کشور بیش از حد انتظار کاهش یافته، قیمت‌های نفت خام را تقویت کرد.

از سوی دیگر با وجود دخالت دولت چین برای آرام کردن بازارهای انرژی نگران از کمبود زغال‌سنگ و برق این کشور، قیمت‌های انرژی جهان همچنان بالا باقی مانده‌اند.

ادوارد مویا، تحلیل‌گر ارشد شرکت اوآندا می‌گوید: پیش‌بینی ماه نوامبر سردتر از معمول در سال جاری باعث شده است تا تاجران نفت انتظار داشته باشند تقاضا در این زمستان به طور قابل توجهی بالا باشد.

گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده است قیمت نفت خام در انتهای سال جاری از ۹۰ دلار بالاتر برود و ۱ میلیون بشکه در روز تقاضای اضافی به علت سوئیچ کردن نیروگاه‌ها از گاز به نفت خام به وجود بیاید.