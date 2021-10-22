قیمت جهانی نفت خام پایین آمد / برنت ۸۴ دلاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت جهانی نفت خام در معاملات امروز، جمعه تحت تأثیر افت قیمت‌های گاز و زغال‌سنگ پایین آمد.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت، بنچ‌مارک جهانی قیمت نفت، تا ساعت ۹:۴۹ به وقت تهران، ۰.۷۳ درصد افت کرد و به ۸۳.۹۹ دلار بازگشت.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین وست تگزاس آمریکا هم تا این لحظه ۰.۷۰ درصد افت کرد و به ۸۱.۹۲ دلار رسید.

قیمت نفت خام برنت در معاملات دیروز پس از ثبت رکورد ۳ ساله ۸۶.۱۰ دلاری سقوط کرد و در پایان ۱.۲۸ دلار پایین‌تر از قیمت بسته شده روز چهارشنبه معامله شد.

قیمت‌های نفت خام در اواسط این هفته تحت تأثیر نگرانی از کمبود احتمالی گاز طبیعی و زغال‌سنگ در چین، هند و اروپا به رکوردهای چندین سال اخیر رسیده بودند.

استراتژیست شرکت کارگزاری کالای آی‌ان‌جی، در یادداشتی می‌نویسد: افت قیمت‌های گاز طبیعی و زغال‌سنگ باعث شد تا بازارهای نفت خام عامل حمایتی مهمی از رشد قیمت خود را از دست بدهند.

با این حال انتشار گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا که نشان می‌داد میزان ذخایر انبارهای نفت و بنزین این کشور بیش از حد انتظار افت کرده است، باعث شد کاهش قیمت‌های نفت محدود شوند.