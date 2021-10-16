به گزارش خبرنگار مهر، مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری جلسه علنی خواهد داشت.

دستور کار جلسه علنی به شرح زیر است:

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

- گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه تصویب اصلاحات کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان (اس تی سی دبلیو) اعاده شده از شورای نگهبان

- گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار در اجرای تبصره ۱ ماده ۴۵ آئین نامه داخلی مجلس

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه جایگزین

- گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح مدیریت تعارض منافع

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه مقاوله نامه بازرسی کار

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تصویب مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی و پروتکل ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰۰ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت.

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح حمایت از مالکیت صنعتی در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰۰ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت.

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰۰ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت.

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی

- گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح شفافیت آرای نمایندگان در اجرای ماده ۱۳۰ آئین‌نامه داخلی مجلس

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه پروتکل اصلاحی بند (۵-۴-۱-۱۰) اساسنامه موسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام)

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضائیه در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰۰ آیین‌نامه داخلی با اولویت دردستورقرار گرفت. این طرح با طرح تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی، انتقال خون ایران، دامپزشکی و زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنان سازمان بازرسی به شماره ثبت ۴۵۷ ادغام گردیده است.

- بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در اجرای ماده ۱۶۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چرایی تأخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور در اجرای ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور در نحوه تهیه و اجرای طرح جامع مالیاتی در اجرای ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

- گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار در اجرای ماده ۲۱۲ آئین نامه داخلی مجلس

- گزارش کمیسیون انرژی درمورد استنکاف ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه کشور از اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی در اجرای ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس

- گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های دولتی و بانک‌های واگذارشده در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در اجرای ماده ۲۱۲ آئین نامه داخلی مجلس

- گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد عملکرد رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی و انسانی (سمت) در اجرای ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس

- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در مورد ارز ۴۲۰۰ منابع و مصارف در اجرای ماده ۲۱۲ آئین‌نامه داخلی مجلس

- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای طرح چهل و شش هزار هکتاری آبیاری دشت سیستان در اجرای ماده ۲۱۲ آئین نامه داخلی مجلس.