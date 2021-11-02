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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۸:۲۹

به ریاست قالیباف؛

جلسه علنی آغاز شد/ تقاضای تفحص از سازمان بورس در دستور کار مجلس

جلسه علنی آغاز شد/ تقاضای تفحص از سازمان بورس در دستور کار مجلس

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز آغاز شد و بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

دستور کار این جلسه به شرح زیر است:

- بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

- رسیدگی به گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

- بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح مدیریت تعارض منافع

- بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه مقاوله نامه بازرسی کار (۱۹۴۷)

- رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تصویب مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی (۱۹۸۱)

- بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری و روستایی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی

- رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد عملکرد رئیس وقت ستاد ملی کرونا (رئیس جمهور سابق)

- بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های دولتی و بانک‌های واگذارشده در اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی

- رسیدگی به گزارش کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی در مورد علت قطع برق و خاموشی‌های مکرر در تابستان اخیر

- گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار

- گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد عملکرد رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی و انسانی (سمت)

- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در مورد ارز ۴۲۰۰ منابع و مصارف

طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بررسی شد

گفتنی است پیش از آغاز جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گزارشی درباره این طرح به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه داد.

روز گذشته هادی طحان نظیف از تایید طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از سوی شورای نگهبان خبر داد.

کد مطلب 5341672
زهرا علیدادی

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