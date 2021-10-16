ابلاغ طرح هدایت و کنترل توسعه مجموعه گردشگری دریاچه خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون رضوی کیا با بیان اینکه دریاچه شهدای خلیج فارس، دریاچه‌ای مصنوعی در شمال غرب تهران و در محدوده جغرافیایی منطقه ٢٢ واقع شده است، اظهار داشت: مساحت این مجموعه فرهنگی گردشگری ٢۵٠ هکتار است که ١٣٠ هکتار آن را پهنه آبی و ١٢٠ هکتار را پهنه خشکی تشکیل داده است.

وی با تشریح محدوده جغرافیایی دریاچه شهدای خلیج فارس گفت: مجموعه فرهنگی گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس در شمال بوستان جنگلی چیتگر قرار گرفته و جنوب دریاچه به بزرگراه سردار شهید حاج حسین همدانی، شمال آن به بزرگراه شهید خرازی و شرق آن به بزرگراه آزادگان و از غرب به بافت مسکونی منطقه ٢٢ محدود می‌شود.

رضوی کیا با اشاره به ابلاغ طرح هدایت و کنترل توسعه مجموعه فرهنگی گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس از سوی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، عنوان کرد: هدف از تهیه طرح هدایت و کنترل توسعه، تحقق پذیری مطالعات مطابق اهداف، راهبردها، چشم انداز و تعیین ضوابط توسعه پایدار حوزه طراحی، دست یابی به یک طرح مفهومی یکپارچه به منظور تدقیق و تثبیت طرح‌های منظر و معماری آتی و تبیین مکانیزم‌های تعاملی بین ذینعفان به منظور ارتقای تحقق پذیری طرح است.

مدیر عامل شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران ادامه داد: سابقه طرح ساخت دریاچه چیتگر به تدوین نخستین طرح جامع تهران در سال ١٣۴٧ باز می‌گردد که در آن ساخت دریاچه‌ای در غرب تهران پیش‌بینی شده بود. سرانجام در پیش زمینه مطالعاتی، از سال ١٣٨٢ تا سال ١٣٨٩ مطالعات دقیقی در مقاطع مختلف از سوی مشاور صورت می‌گیرد و ابهامات طرح بررسی و تکمیل می‌شود.

وی تصریح کرد: در نهایت ساخت دریاچه چیتگر به حوزه معاونت فنی عمرانی شهرداری تهران واگذار شد و در مهر ماه سال ١٣٨٩ عملیات اجرای پهنه آبگیر و از تیر ماه سال ١٣٩١ عملیات اجرای پهنه ساحلی آغاز و فاز اول دریاچه شهدای خلیج فارس در ١۵ اردیبهشت ١٣٩٢ و فاز دوم دریاچه در اسفند ١٣٩۴ افتتاح شد.

رضوی کیا با بیان اینکه طرح هدایت و کنترل توسعه مجموعه فرهنگی گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس یک طرح مفهومی است، اضافه کرد: خوشبختانه این طرح پس از یک وقفه طولانی هشت سال پس از زمان بهره برداری دریاچه تهیه و توسط معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در شهریور ماه امسال ابلاغ شد.

مدیر عامل شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران تاکید کرد: پس از ابلاغ این طرح، امکان برنامه ریزی سریع‌تر برای ایجاد مراکز رفاهی و خدماتی جدید و تکمیل زنجیره کاربری‌های هم پیوند شامل مراکز فرهنگی، هنری، فناوری و خدماتی مرتبط میسر و براساس طرح ابلاغی اقدام خواهد شد.

رضوی کیا افزود: مجموعه فرهنگی گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس پر بازدیدترین مجموعه گردشگری کلان شهر تهران و قطب گردشگری غرب پایتخت است که در سال‌های آتی با ایجاد ارزش افزوده و درآمدهای پایدار شهری بر اقتصاد مبتنی بر گردشگری و عدم واگذاری مالکیت آن، میراث ارزشمند مدیریت شهری برای آیندگان خواهد بود.