داشتن ایمان و زندگی تقوایی از مهمترین ملزومات تحصیل در حوزه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری پیش از ظهر شنبه در مراسم آئین بازگشایی مدرسه علمیه امام خمینی بوشهر (ره) اظهار داشت: کرونا تأثیر گتسرده‌ای در امور مختلف گذاشته است که یکی از آنها در حوزه آموزش است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از امور از جمله تحصیل به خاطر کرونا دچار آسیب شده است افزود: در اینجا مدیریت شما طلاب است که این کار را درست می‌کند؛ اگر می‌خواهید موفق شوید این کلید موفقیت دست شما است.

امام جمعه بوشهر داشتن نظم و انضباط را در زمینه تحصیل طلاب بسیار مهم دانست و اضافه کرد: تلاش نظام مند و هدفمند تحصیلی نکته‌ای بسیار مهم در تحصیل طلاب است که باید مد نظر باشد.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین ملزومات تحصیل در حوزه علمیه داشتن ایمان و زندگی تقوایی است افزود: دارا بودن اخلاق از موارد مهم و مؤثر در تحصیل است بدان معنا که هرچه را که برای خود می‌پسندی برای دیگران هم بپسند و هر چه را که برای خود نمی‌پسندی برای دیگر هم نپسند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با تبریک فرا رسیدن سالروز امامت حضرت مهدی (عج) اظهار داشت: یکی از مهمترین موضوعات در مهدویت ارتباط انسان با حضرت مهدی (عج) است و ایشان واسطه فیض برای انسان هستند.

وی با بیان اینکه بعد از حضرت مهدی (عج) قیامت بر پا می‌شود و دیگر دنیایی وجود ندارد ابراز داشت: داشتن تقوا اولین مسأله‌ای است که برای ارتباط با امام زمان (عج) بسیار ضروری است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: به گفته حضرت حجت (عج) این تقوا باید بر اساس ایمان باشد؛ لذا هر وقت گناهی را مرتکب می‌شویم بدانیم که این ارتباط قطع شده اما اگر در مسیر ایمان و تقوا گام برداشتید بدانید که این ارتباط برقرار شده است.

وی با بیان اینکه هرچه سریع‌تر اگر ارتباط انسان با خدا و امام زمان (عج) برقرار شود نتیجه بهتر و موثرتری برای انسان دارد گفت: تحصیل در حوزه علمیه هم بدین شکل است و یکی از مهمترین ملزومات آن داشتن ایمان و زندگی تقوایی است.