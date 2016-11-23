استکبار جهانی به دنبال محصور کردن روحانیت در حوزه و مساجد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه علمیه استان بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در همایش حوزه انقلابی که در مدرسه علمیه چهارده معصوم(ع) برازجان برگزار شد با تسلیت ایام سوگواری خاندان رسول خدا، حوزه های علمیه را دارای سه ویژگی دانست و گفت: فهم و تلقی اسلام ناب محمدی، ارائه دین و دفاع از حریم آن و پیاده کردن فقه حکومتی متناسب با شرایط از دیرباز در حوزه های علمیه بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با بیان اینکه این سه ویژگی ساختار هندسه حوزه علمیه را تشکیل داده است اظهار داشت: حوزه در طول تاریخ پرتوان ورود پیدا کرد؛ اگر قبلاً کتاب های اندکی از سوی محققان در موضوعات مختلف در حوزه علمیه بود اما در حال حاضر شهری از کتاب در موضوعات گوناگون نوشته شده که یک ابر کتابخانه باید این کتب را در خود جای دهد.

وی، حوزه علمیه زنده را حوزه‌ای دانست که در آن تحصیل و پژوهش و تولید علم در درون آن جوشش دارد که از ابتدای تشکیل حوزه در آن بوده است.

امام جمعه بوشهر با اشاره بحث ارائه و تبلیغ دین به عنوان دومین ویژگی حوزه های علمیه ابراز داشت: اسلام دینی برای کمال بشر است و در زمان غیبت این روحانیت است که در عرصه تبلیغ گام بر می‌دارد و خط مقدم دفاع در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن است.

آیت‌الله صفایی بوشهری بیان داشت: از زمان تشکیل حوزه، روحانیت اولین کسانی بودند که در دفاع از حوزه در مقابل تهاجمات ایستادند و در این خصوص کتاب های زیادی نوشته شده است.

نماینده مقام معظم رهبری در استان تحقق معارف در جامعه را سومین ویژگی حوزه‌های علمیه برشمرد و با بیان اینکه دین اسلام تنها حیطه به نظر نیست خاطرنشان کرد: روابط اجتماعی، اقتصاد، قضایی، سیاست، حقوق فردی و جمعی، جهاد، صلح حکومت داری و مدیریت انسان در کمال و ... در اسلام وجود دارد.

وی افزود: حوزه از زمان تشکیل به دنبال این مبانی بود که ایمان و تقوا بر جامعه حکمرانی کند، استقلال داشته باشد و زیر بار استکبار نباشد و مراکز قدرت به دست کفار نباشد و توسعه علم و دانش در همه عرصه‌ها وجود داشته باشد.

آیت‌الله صفایی بوشهری حفظ کرامت انسانی، تحقق عدالت، صلح بر مبنای عدالت در جهان از جمله مواردی دانست که از همان آغاز اسلام بوده و کتاب های بسیاری در رابطه آن نوشته شده است.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران پس از غیبت امام مهدی(عج) یک فراز تاریخی برای جامعه اسلامی است گفت: برای تحقق همه اهداف اسلام چه اهداف معرفتی، تبلیغی و اجرایی و حکومتی در هیچ برهه از تاریخ فرصتی همانند انقلابی اسلامی ایران برای تحقق اسلام ناب محمدی نمی بینیم.

نماینده ولی فقیه در استان ادامه داد: با توجه به این نکته که حوزه مرکز اندیشه های اسلام شناسی، اسلام رسانی و اسلام تحققی در جامعه است، دشمن نیز این مساله را شناخته که جوهره تمامی حرکت های اسلام حوزه ها هستند از این رو به دنبال این است که تا می تواند حوزه را در این ابعاد دچار چالش کند به همین جهت مقام معظم رهبری بر حوزه انقلابی تاکید کردند به همین دلیل می‌بینید که توصیه‌های مختلف در دستور کار سرویس‌های جاسوسی و اتاق فکر جهان غرب است تا روحیه انقلابی از حوزه گرفته شود.

وی با بیان اینکه جهان استکبار به دنبال ایجاد و گسترش اسلام تقلبی است، گفت: ایجاد اسلام آمریکایی و لیبرال و مرتجع و شیعه انگلیسی نمونه‌ای از اسلام‌های تقلبی است.

آیت‌الله صفایی بوشهری ادامه داد: استکبار جهانی به دنبال محصور کردن روحانیت در حوزه و مساجد است و در سیاست و حکومت داری ورود پیدا نکند که خود بتوانند این فضا را مدیریت کنند.

وی بسیج طلاب را اوج فکر صحیح حوزه علمیه عنوان کرد و گفت: کسانی که دارای اندیشه های انحرافی هستند مخالف بسیج و روحانیت انقلابی اند؛ راه امام(ره) حوزه انقلابی است و سفارش اکید مقام معظم رهبری حوزه انقلابی، نجات اسلام و ایران نابودی ظلم و ستم استکبار با حوزه انقلابی است که باید در این ارتباط تلاش کنیم.

امام جمعه بوشهر حوزه را سرچشمه فیاض مبانی و مدیریت انقلاب اسلام دانست و گفت: اگر حوزه‌ها به دور از روحیه انقلابی باشند می‌تواند آغاز چالشی برای اسلام باشد.

آیت‌الله صفایی بوشهری ویژگی‌های حوزه انقلابی را جهادگر بودن، علوی المبدأ و حسینی المقصد بودن، ولایتمداری و در راه تحقق اسلام حرکت کردن و خط دفاع از اسلام و حافظ ارزش‌ها و آرمان‌ها عنوان کرد.

وی با بیان اینکه حوزه غیر انقلابی هیچ سنخیتی با تشیع ندارد گفت: حوزه انقلابی رنگ آن علوی و تفکر آن حسینی و اهداف آن تحقق آرمان های حضرت مهدی(عج) است که حوزه علمیه استان بوشهر با تمام وجود در تحقق حوزه انقلابی تلاش می‌کند.

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه روحانی غیر انقلابی در استان بوشهر جای ندارد گفت: چهار بار انگلیس به این استان حمله کرد و هر بار روحانیت حکم دفاع داد؛ توسعه حوزه علمیه استان به واسطه همین انقلابی بودن روحانیت است.