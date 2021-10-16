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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۴:۴۹

توسط رایزنی فرهنگی ایران در سریلانکا؛

«پائیز در قطار» محمدکاظم مزینانی به زبان تامیلی منتشر شد

«پائیز در قطار» محمدکاظم مزینانی به زبان تامیلی منتشر شد

کتاب «پائیز در قطار» اثر محمد کاظم مزینانی در چارچوب طرح تاپ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به زبان تامیلی ترجمه و منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سریلانکا با همکاری مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی، کتاب «پائیز در قطار» اثر محمد کاظم مزینانی را در چارچوب طرح تاپ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی توسط لافیر مدنی به زبان تامیلی ترجمه و در کشور سریلانکا منتشر کرد.

حکایت رُمان، نگاه قدسی است به شهید و خانواده او که مدام در زمان‌های جنگ تکرار می‌شوند و مکرر نیستند. داستان این کتاب حکایت خانواده‌ای در یکی از روستاهای کشور است که تنها پسر آنها به جبهه رفته است. پسر بارها از جبهه نامه نوشته و از ننه ربابه و اسبش پرسیده بود و خانواده‌اش نیز به او اطمینان داده بودند که همه چیز خوب است.

مزینانی در «پائیز در قطار» علاوه بر پرداختن به موضوع جنگ و جبهه و حضور جوانان و نوجوانان و ساختار خانواده ایرانی و نقش اعضای خانواده پرداخته و عاطفه خانوادگی، وابستگی خانواده در ایران را به زیبایی به تصویر کشیده است. این رُمان برنده بیست و چهارمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در بخش کودک و نوجوان شده و همچنین در همان سال جایزه جشنواره غنی پور را نیز به خود اختصاص داده است.

این‌کتاب، توسط انتشارات انجمن حکمت با تیراژ ۱۰۰۰ نسخه چاپ و منتشر شده است.

کد مطلب 5328850

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