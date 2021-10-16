«پائیز در قطار» محمدکاظم مزینانی به زبان تامیلی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سریلانکا با همکاری مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی، کتاب «پائیز در قطار» اثر محمد کاظم مزینانی را در چارچوب طرح تاپ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی توسط لافیر مدنی به زبان تامیلی ترجمه و در کشور سریلانکا منتشر کرد.

حکایت رُمان، نگاه قدسی است به شهید و خانواده او که مدام در زمان‌های جنگ تکرار می‌شوند و مکرر نیستند. داستان این کتاب حکایت خانواده‌ای در یکی از روستاهای کشور است که تنها پسر آنها به جبهه رفته است. پسر بارها از جبهه نامه نوشته و از ننه ربابه و اسبش پرسیده بود و خانواده‌اش نیز به او اطمینان داده بودند که همه چیز خوب است.

مزینانی در «پائیز در قطار» علاوه بر پرداختن به موضوع جنگ و جبهه و حضور جوانان و نوجوانان و ساختار خانواده ایرانی و نقش اعضای خانواده پرداخته و عاطفه خانوادگی، وابستگی خانواده در ایران را به زیبایی به تصویر کشیده است. این رُمان برنده بیست و چهارمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در بخش کودک و نوجوان شده و همچنین در همان سال جایزه جشنواره غنی پور را نیز به خود اختصاص داده است.

این‌کتاب، توسط انتشارات انجمن حکمت با تیراژ ۱۰۰۰ نسخه چاپ و منتشر شده است.