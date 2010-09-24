"پاییز در قطار"‌ چاپ چهارمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم مزینانی گفت: سوژه داستان "قطار در پاییز" مربوط به خبری است که حدود 10 سال پیش از تلویزیون شنیده است که در آن خبر شنیدم که مادر شهیدی که در روستا زندگی می‌کرد می‌گفت همزمان با شهادت پسرش در جنگ تحمیلی، اسب او در روستا مرده است. فکر کردم این خبر می‌تواند سوژه خوبی برای داستان باشد.

مزینانی در مورد فضاسازی رمان توضیح داد: در داستان شخصیت شهید دیده نمی‌شود و سعی کردم از طریق فضاسازی و ایهام حضور او در داستان احساس شود.

وی ادامه داد:این کتاب در ابتدا با عنوان "خانه ابری" و در شمارگان محدود به چاپ رسید که به دلیل توزیع نامناسب مورد توجه قرار نگرفت و بعد از بازنویسی دوباره با عنوان "پاییز در قطار" منتشر شد.



رمان "پاییز در قطار" برنده بیست و چهارمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در بخش کودک و نوجوان شده بود.

"شاه بی‌شین" از تازه نوشته‌های این نویسنده در حوزه‌ رمان بزرگسال است. این اثر که پیش از این عنوان "سه گانه شاهانه" را در اختیار داشت، در مدت 2 سال و با استفاده از منابع مکتوب، اسناد، عکس‌ها، مقالات و بریده جراید نوشته شده است.

چاپ ششم رمان "پاییز در قطار" تولید مرکز افرینش های ادبی حوزه هنری است که در 48 صفحه، قطع وزیری کوتاه و در شمارگان 2 هزار و 500 نسخه با قیمت یک هزار و 100 تومان توسط سوره مهر منتشر شده است.

