دیبا سازان باران، نمایندگی تعمیرات ال جی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، یکی از معتبرترین برندهایی که در بازار نیز بسیار محبوب است، برند ال جی است. این برند یکی از محبوب ترین برندهای داخل بازار است که به خاطر عملکرد بالایی که دارد، متقاضیان زیادی هم برای خرید داراست. لوازم خانگی ال جی انواع مختلفی دارد که شاید شما تجربه استفاده از یکی از لوازم آن را داشته باشید. از محبوب ترین لوازم برقی ال جی در بازار خرید و فروش لوازم خانگی، می‌توان به ساید بای ساید، کولر گازی، لباسشویی و ظرفشویی ال جی اشاره کرد.

برند ال جی یکی از برندهای معتبر در بازار است که به خاطر کیفیت و عملکرد بالایی که دارد، مشتریان زیادی نیز داراست. توجه داشته باشید که علت‌های گوناگونی می‌تواند موجب خراب شدن لوازم خانگی این برند شود. به عنوان مثال وارد شدن ضربه به یخچال، لباسشویی و… می‌تواند یکی از علت‌های خراب شدن آنها باشد. علاوه بر این، استفاده نکردن از محافظ برق نیز می‌تواند موجب سوختن برخی از خازن‌های برد اصلی لوازم برقی شود که مشکلات زیادی را در پی خواهد داشت. معمولاً تعمیرات ساید ال جی، لباسشویی، ظرفشویی، جاروبرقی و … بهتر است توسط متخصصین و تکنسین‌های مجرب صورت پذیرد.

تعمیر لوازم ال جی توسط تکنسین‌های مجرب و متخصص به این خاطر است که برند ال جی برای ساخت و تولید این دسته از لوازم خانگی، از جدیدترین تکنولوژی‌های روز استفاده می‌کند و تعمیرکاری قادر به تعمیر قطعات حساس این نوع دستگاه‌ها نمی‌باشد. ما در این مقاله قصد داریم تا اطلاعات جامعی را از تعمیرگاه مجاز دیبا سازان در اختیار شما قرار دهیم تا در صورت خرابی لوازم خانگی ال جی با این مرکز معتبر و رسمی تماس بگیرید.

تعمیر تخصصی لوازم خانگی ال جی

مهم‌ترین مواردی که افراد باید از آن آگاهی داشته باشند، انتخاب تعمیرگاه مجاز و معتبر است که تکنسین‌های آن بتوانند به صورت تخصصی تعمیر لوازم خانگی ال جی را انجام دهند. معمولاً نمایندگی‌ها و مراکز مجاز تعمیر لوازم خانگی ال جی از معتبر ترین مراکز تعمیر هستند که تکنسین‌ها و تعمیرکاران با تجربه‌ای دارند. شما عزیزان می‌توانید برای تماس با نمایندگی، با شماره‌های موجود در کارت گارانتی تماس بگیرید.

علت‌های گوناگونی می‌تواند موجب خرابی لوازم خانگی ال جی شود که در ادامه به متداول‌ترین مشکلات آن اشاره می‌کنیم.

رایج‌ترین مشکلات لوازم خانگی ال جی

مشکلات رایجی که ممکن است برای لوازم خانگی ال جی مثل کولر گازی، ظرفشویی و لباسشویی به وجود آید عبارت است از:

کولر گازی ال جی

کثیفی فیلتر هوا کولر گازی

کاهش سرمای کولر گازی

اختلال در پروسه سرمایش

خرابی برد الکترونیکی

خاموش شدن ناگهانی کولر گازی

برفک زدن لوله‌های کولر گازی

صدای غیر طبیعی دستگاه

نشت آب از دستگاه

برای تعمیر کولرگازی ال جی دیبا سازان مرکز معتبر و رسمی در تهران است که بیش از ۲۰ سال سابقه در این زمینه را داراست.

ظرفشویی ال جی

روشن نشدن ظرفشویی

چرخش نامناسب بازو های آب پاش در ظرفشویی

وجود رسوب سفید رنگ در دستگاه

عدم تخلیه آب دستگاه

خشک نکردن ظروف در داخل ظرفشویی

سر و صدای غیر طبیعی دستگاه

گرم نشدن آب در دستگاه

پر نشدن ظرفشویی از آب

تمیز نشستن ظروف در ظرفشویی

وجود رگه‌های سفید و لک بر روی ظروف

لباسشویی ال جی

روشن نشدن لباسشویی ال جی

سر و صدای غیر طبیعی دستگاه

عدم تخلیه آب لباسشویی

عمل نکردن برنامه‌های دستگاه

پاره کردن لباس‌ها در لباسشویی ال جی

نشستن مناسب لباس‌ها در دستگاه

باقی ماندن پودر و کف بر روی لباس‌ها

عدم آبگیری لباسشویی ال جی

گرم نشدن آب داخل لباسشویی

قفل شدن لباسشویی

در صورتی که به مشکلات ذکر شده بی توجهی شود، ممکن است مشکلات حاد تری برای لباسشویی ال جی به وجود آید. به همین خاطر بهتر است بلافاصله پس از مشاهده اولین نقص فنی برای تعمیر ماشین لباسشویی ال جی در تهران با نمایندگی‌ها و مراکز معتبر آن تماس بگیرید.

توجه داشته باشید که تعمیرکاران و تکنسین‌ها باید پس از عیب یابی، به صورت کامل مشکل را بر طرف نمایند؛ در غیر این صورت لباسشویی دچار مشکل شده و هزینه‌های بیشتری را در بر خواهد داشت. معمولاً تکنسین‌های مراکز معتبر پس از تعمیر دستگاه به مشتریان ضمانت نامه تعمیر ارائه می‌کنند. این ضمانت نامه بدین صورت است که اگر لباسشویی شما به صورت کامل تعمیر نشد و یا مشکل به وجود آمده در مدت زمان معلومی دوباره رخ داد، تمامی خدمات تعمیر به صورت رایگان انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است که بگوییم، با آنلاین شدن تمامی خدمات تعمیر، سودجویانی در بازار کار تعمیرات هستند که با گرفتن مبالغ بسیار پایین، خدمات بی کیفیتی را ارائه می‌دهند. همچنین به جای استفاده از قطعات اصل و اورجینال از قطعات تقلبی استفاده می‌نمایند. استفاده از قطعات تقلبی با اینکه قیمت بسیار ناچیزی دارد؛ اما به دیگر قطعه‌های داخل لباسشویی و یا هر وسیله برقی دیگری آسیب می‌رساند. پس در انتخاب مرکز تعمیرات معتبر توجه لازم را داشته باشید.

نصب و سرویس لوازم خانگی ال جی

یکی از مهم‌ترین مسائلی که موجب افزایش عملکرد لوازم خانگی ال جی می‌شود، نصب مناسب و اصولی آنها است. شاید شما در نگاه اول تصور کنید که کار نصب و راه اندازی اولیه لوازم برقی مثل یخچال، لباسشویی، ظرفشویی و… کار آسانی است؛ اما اگر این کار به درستی انجام نشود ممکن است شما مجبور به تعویض دستگاه شوید. همچنین در صورتی که کار نصب اولیه دستگاه توسط سرویسکاران ال جی صورت نگیرد، هیچ گارانتی به دستگاه شما تعلق نخواهد گرفت.

سرویس لوازم خانگی نیز موجب می‌شود که عمر مفید دستگاه تان افزایش یابد. ایم کار می‌تواند هر ۶ ماه یا هر ۱ سال یک بار صورت پذیرد. در سرویس لوازم خانگی ال جی، سرویس کار با بر طرف کردن نقص‌های فنی کوچک، دستگاه را همانند روز اول می‌کند. این نقص‌های کوچک ممکن است که در مدت زمان استفاده از دستگاه به مشکلات فنی بزرگ‌تری تبدیل شوند و نیاز به تعمیر اساسی پیدا کنند. به همین خاطر سرویس لوازم خانگی ال جی، مسئله‌ای مهم و حائز اهمیت است.

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