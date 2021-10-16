  1. استانها
  2. فارس
۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۶:۰۶

مدیر مجتمع فرهنگی امام حسن مجتبی (ع) داراب خبرداد؛

ظرفیت‌های گردشگری داراب بر روی لوازم التحریر چاپ می‌شود

ظرفیت‌های گردشگری داراب بر روی لوازم التحریر چاپ می‌شود

داراب- مدیر مجتمع فرهنگی امام حسن مجتبی (ع) شهرستان داراب از چاپ ظرفیت‌های گردشگری، مذهبی و تاریخی داراب بر روی لوازم التحریر خبر داد.

حجت الاسلام محمدرضا خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه اظهار کرد: در سال جاری در جلسه هیئت امنای مجتمع علمی، فرهنگی امام حسن (ع) مصوب شد که تصاویر اماکن مذهبی، تاریخی و طبیعی شهرستان داراب بر روی لوازم التحریر چاپ شود تا بتوانیم از این طریق جاذبه‌های داراب را در کشور و شهرستان معرفی کنیم.

وی افزود: در مرحله اول این طرح شش طرح در قالب پنج تصویر ازمسجد تاریخی جامع داراب، تنگ رغز، مسجدسنگی، دارابگرد، دحیه انصاری به چاپ رسیده است.

امام جمعه شهرستان داراب بیان کرد: انشاالله برای سال تحصیلی آینده با کمک خیّرین، بخش دیگری از جاذبه‌های تاریخی مذهبی و گردشگری داراب از جمله (سد رودبال) داراب که چشم منطقه و از سرمایه‌های حیاتی داراب است به چاپ خواهد رسید.

حجت الاسلام خسروی متذکر شد: لوازم التحریری که منقش به ظرفیت‌های گردشگری داراب است به صورت صلواتی در مناطق محروم ویا به صورت نیمه بها یا قیمت چاپ در اختیار دانش آموزان قرار می‌گیرد.

کد مطلب 5328969

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها