حجت الاسلام محمدرضا خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه اظهار کرد: در سال جاری در جلسه هیئت امنای مجتمع علمی، فرهنگی امام حسن (ع) مصوب شد که تصاویر اماکن مذهبی، تاریخی و طبیعی شهرستان داراب بر روی لوازم التحریر چاپ شود تا بتوانیم از این طریق جاذبههای داراب را در کشور و شهرستان معرفی کنیم.
وی افزود: در مرحله اول این طرح شش طرح در قالب پنج تصویر ازمسجد تاریخی جامع داراب، تنگ رغز، مسجدسنگی، دارابگرد، دحیه انصاری به چاپ رسیده است.
امام جمعه شهرستان داراب بیان کرد: انشاالله برای سال تحصیلی آینده با کمک خیّرین، بخش دیگری از جاذبههای تاریخی مذهبی و گردشگری داراب از جمله (سد رودبال) داراب که چشم منطقه و از سرمایههای حیاتی داراب است به چاپ خواهد رسید.
حجت الاسلام خسروی متذکر شد: لوازم التحریری که منقش به ظرفیتهای گردشگری داراب است به صورت صلواتی در مناطق محروم ویا به صورت نیمه بها یا قیمت چاپ در اختیار دانش آموزان قرار میگیرد.
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