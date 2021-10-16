به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود میرکاظمی در شانزدهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با اشاره به اینکه تغییر راهبرد توسعه نیاز اساسی کشور است، گفت: تغییر در راهبرد توسعه اولین گام در برنامه توسعه هفتم و بودجه ۱۴۰۱ بوده و منابع باید در جایی قرار بگیرد که منجر به افزایش تولید ملی و رشد اقتصادی شود.

وی با اشاره به راهبرد توسعه‌ای نادرست در چند دهه گذشته افزود: مأموریت سازمان برنامه و بودجه کلان نگری در کشور است. علی رغم سرمایه‌گذاری سنگین که در بخش تولید و خدمات شد به دلیل در نظر نگرفتن شرایط رقابتی و سایر مولفه‌ها، منجر به تولید ملی، رشد اقتصادی و افزایش بهره وری نشد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه تغییر راهبرد توسعه نیاز اساسی کشور است، گفت: اولین گام در برنامه توسعه هفتم و بودجه ۱۴۰۱، این است که راهبرد توسعه باید تغییر کند. اجازه ندهیم منابع در جایی قرار بگیرد که منجر به افزایش تولید ملی و رشد اقتصادی نشود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: برای اصلاح راهبرد نادرست گذشته، بخش‌هایی به بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ اضافه شد که در بردارنده توجه به خوشه‌ها و زنجیرهای صادراتی است به گونه‌ای که حمایت‌های مالی و یارانه‌هایی که تخصیص می‌یابد در راستایی باشد که این واحدها به بازارهای صادراتی وصل بشوند.

معاون رئیس جمهور جایگاه استان و شهرستان‌ها را در تغییر راهبرد توسعه مهم ارزیابی کرد و گفت: روش‌ها و فرآیندهایی که در استان‌ها وجود دارد روش سنتی است و لذا رویه گذشته باید تغییر کند تا واحد کوچک تولیدی نه تنها نیازهای داخلی را تامین کنند بلکه به بازارهای منطقه‌ای و جهانی وصل بشوند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: باید جلساتی مستمر با معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری برگزار شود و از طریق صندوق توسعه ملی و منابع تبصره ۱۸ به پروژه‌های ملی، دانش بنیان و ارزآور کمک شود.

وی با بیان اینکه به اصلاحات در زمینه نحوه سرمایه‌گذاری‌ها نیاز داریم، تصریح کرد: رشد اقتصادی وقتی صفر است نباید مصرف انرژی بالا باشد. در دنیا هم شاخص افزایش تقاضا و مصرف رشد اقتصادی است. علی رغم این که مصرف انرژی بسیار بالاست تولید ملی افزایش نیافته و این چرخه نباید تدوام داشته باشد باید در استان‌ها و روسای سازمان و شوراهای اقتصادی به این جهت‌گیری‌ها توجه کنند که خوشه صادراتی و تولیدی را شکل بدهند که منجر به صادرات و ارزآوری برای کشور شود، همچنین توجه به تعاون یکی دیگر از موضوعاتی است که باید در شکل‌دهی زنجیره‌های صادراتی اهمیت داده شود.

وی با اشاره به بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ تصریح کرد: در بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ جهت گیری‌ها به گونه‌ای تغییر یافته که ریل سرمایه‌گذاری به گونه‌ای است که علاوه بر کمک صندوق توسعه ملی، بخش خصوصی در پروژه‌های ملی سرمایه‌گذاری کنند و کشور به سمتی حرکت کند که رشد تولید و ارزش افزوده ایجاد شود اگر در این چارچوب حرکت کنیم و بازنگری دقیق و علمی صورت بگیرد افق روشن برای کشور ترسیم خواهد شد.