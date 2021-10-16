تزریق بیش از۹۰هزار دُز واکسن کرونا در سنقر/بستری ۳۸ بیمار کرونایی

احسان مهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدا تا پایان ساعت اداری امروز، بیش از ۹۰ هزار و ۲۰۸ دُز واکسن برای افراد بالای ۱۲ سال در شهرستان سنقر و کلیایی تزریق شده است.

وی با ارائه آمار تفکیکی دُز اول و دوم واکسن‌ها، افزود: از این مقدار ۵۶ هزار ۵۷۷ دُز واکسن نوبت اول، ۳۳ هزار ۵۸۱ دُز واکسن نوبت دوم و ۵۰ دوز واکسن نوبت سوم برای افراد واجد شرایط، تزریق شده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر و کلیایی خاطر نشان کرد: دُز اول واکسن تزریق شده، معادل ۷۸.۵ درصد و دُز دوم واکسن تزریق شده معادل ۴۶.۶ درصد جمعیت هدف شهرستان سنقر و کلیایی است.

وی تصریح کرد: چهار هزار و ۶۰۸ دُز واکسن برای جمعیت دانش آموزی ۱۲ تا ۱۸ سال تزریق شده که تقریباً معادل ۶۵ درصد جمعیت دانش آموزی شهرستان سنقر و کلیایی است.

مهری در خصوص بیماران کرونایی بستری در بیمارستان سنقر و کلیایی، گفت: هم اکنون ۱۵ بیمار در بخش کرونا، هشت نفرآی سی یو و همچنین ۱۵ نفر در بخش درمان موقت سرپایی روزانه بستری هستند.