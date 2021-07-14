تزریق بیش از ۱۰۰۰۰ دُز واکسن کرونا در سنقر و کلیایی

احسان مهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون ۱۰ هزار و ۶۰۲ دُز واکسن کرونا برای افراد بالای ۶۵ سال در شهر و افراد بالای ۶۰ سال در روستاهای شهرستان سنقر و کلیایی تزریق شده است.

وی با بیان اینکه در نوبت نخست هفت هزار و ۳۲۹ دُز و در نوبت دوم سه هزار و ۲۷۳ دُز واکسن کرونا در شهرستان سنقر و کلیایی تزریق شده است، افزود: افراد واجد برای دریافت دُز دوم واکسن سینوفارم سه شنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ به مرکز واکسیناسیون مراجعه کردند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر و کلیایی گفت: برای تکمیل و ایمنی در برابر کرونا در واکسیناسیون، باید حتماً دُز دوم واکسن کرونا تزریق شود، در غیر این صورت شرایط ابتلاء، بستری و احیاناً خطر مرگ باقی می‌ماند.

مهری تصریح کرد: امروز تزریق ۹۰۰ دُز واکسن کرونا شامل ۴۰۰ دُز مرحله نخست و ۵۰۰ دُز مرحله دوم با رعایت فاصله گذاری اجتماعی انجام می‌شود.