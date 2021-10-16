۹ شهر گلستان در وضعیت آبی/۳۴درصد مردم استان واکسینه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس عصر شنبه در جلسه ستاد استانی پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا اظهارکرد: خوشبختانه روند اجرای واکسیناسیون در استان رو به بهبود است و در حال حاضر شهرستان‌های قرمز و نارنجی در استان نداریم.

استاندار گلستان افزود: هم اکنون شهرستان‌های گرگان، علی آبادکتول، آق قلا، بندرگز و مینودشت در وضعیت زرد و ۹ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

وی از بستری ۱۸۱ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های استان خبرداد و گفت: از این تعداد ۳۹ نفر در icu تحت مراقبت بوده و ۱۱ نفر هم به دستگاه ونتیلاتور متصل هستند.

طبق گفته حق شناس در ۲۴ ساعت گذشته یک فوت کرونایی در استان ثبت شده است.

استاندار گلستان بیان کرد: برای بازگشایی مدارس نیازمند اجرای کامل واکسیناسیون در بین معلمان و دانش آموزان هستیم و امیدواریم با اهتمام والدین هرچه سریع‌تر زمینه بازگشایی مدارس و مراکز علمی فراهم شود.

وی اضافه کرد: حدود نیمی از اصناف تاکنون واکسن نزده اند و احتمالاً طی هفته‌های آتی روالی اعلام خواهد شده که اصناف بدون واکسیناسیون حق فعالیت شغلی نداشته باشند.

حق شناس افزود: همچنین کارمندان هم بدون دریافت واکسن اجازه حضور در محل کار را نخواهند داشت و عدم حضور آنها غیبت محسوب می‌شود.

استاندار گلستان با بیان اینکه یک میلیون و ۴۵۵ هزار نفر در استان واجد شرایط دریافت واکسن کرونا هستند، گفت: تاکنون بیش از یک میلیون و ۱۷ هزار دوز واکسن نوبت اول کرونا در استان تزریق شده و بیش از ۴۹۵ هزار گلستانی هم هر دو دوز را دریافت کردند.