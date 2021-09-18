تلاش برای برقراری پرواز گرگان- نجف/۹۰ درصد معلمان واکسینه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس بعدازظهر شنبه در ستاد استانی پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا اظهارکرد: سیر شیوع ویروس کرونا در استان و کشور نزولی است و مردم باید همچنان پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.

استاندار گلستان افزود: تلاش می کنیم پرواز گرگان به نجف را برای زائران گلستانی اربعین فراهم آوریم که این زوّار باید دو دوز واکسن را دریافت کرده باشند و تست pcr آنها ۷۲ ساعت قبل سفر منفی باشد.

وی بیان کرد: کلاس های با ظرفیت کمتر از ۱۵ دانش آموز در روستاهای استان ابتدای مهر به صورت حضوری بازگشایی خواهند شد.

حق شناس گفت: میانگین ورود واکسن به گلستان بیش از متوسط کشوری و خوشبختانه روند واکسیناسیون در گلستان بخوبی در حال انجام است.

استاندار گلستان اضافه کرد: بر اساس اعلام استانداری خراسان رضوی تنها دریافت کننده دو دوز واکسن همراه تست pcr منفی ۷۲ ساعت قبل آنها امکان حضور و زیارت در مشهد را خواهند داشت

وی ادامه داد: تاکنون در استان ۹۰ درصد معلمان دوز اول را دریافت کرده اند و ۶۵ درصد آنها هر دو دوز را دریافت کردند.

طبق گفته حق شناس هم اکنون استان در شرایط زرد قرار دارد و سه شهرستان گرگان، علی آبادکتول و گالیکش در وضعیت نارنجی و باقی ۱۱ شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.