شروط مقتدی صدر برای تعامل با آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، مقتدی صدر امروز شنبه توییتی درباره تعامل با آمریکا منتشر کرد.

صدر در بیانیه خود که امروز (شنبه ۱۶ اکتبر) منتشر شد نوشت: احتمالاً مهم‌ترین چیزی که «جهان در دستیابی جریان صدر به نخست‌وزیری» انتظارش را می‌کشد تعیین موضع آنها نسبت به «آمریکا یا اشغالگران» است.

او گفت که در این راستا به چند نکته اشاره می‌کند که «عراق را از سرسپردگی نسبت به هرکسی خارج می‌کند» و در توضیح افزود که اولاً آمریکا باید با دولت عراق در سطح دیپلماتیک و همه سطوح رفتاری متقابل داشته باشد به این معنا که با عراق مانند یک کشور مستقل برخورد کند.

دوم گفت‌وگوی جدی و اثرگذار درباره آنچه به ماندن نیروها و پایگاه‌ها و جنگنده‌ها و کشتی‌های نظامی و دخالت‌هایش در امور عراق مربوط می‌شود، است.

سوم این است که تظاهرات و خیزش ملت عراق مسئله‌ای داخلی و ملی است و هیچ ربطی به آمریکا ندارد و باید خالی از هرگونه تأثیر خارجی باشد.

چهارم، موضوع دیگر لزوم دور نگه داشتن خاک و آسمان و دریا و ملت عراق از نزاع‌های منطقه‌ای آمریکا است، چنان‌که دیگران هم باید به همین موضوع پایبند باشند.

پنجم، ملت ما عراقی هستند، نه شرقی نه غربی، می‌خواهیم در صلح زندگی کنیم و در برابر هر چیزی که خلاف صلح باشد پاسخی درخور می‌دهیم.

ششم، در صورت تحقق این نکات مناسبات با آمریکا در عرصه اقتصادی یا هر عرصه دیگری برقرار خواهد بود و در غیر این صورت تحت فشار و سرسپردگی قرار نخواهیم گرفت.

هفتم، اگر نکاتی که گفته شد از جانب امریکایی‌ها محقق نشود، این بدان معنا است که آمریکا دشمن عراق است و قصد ندارد اجازه بدهد که کشور ما از استقلال و حاکمیت و ثبات برخوردار شود. بنابراین همانطور که حوزه و استعمار در کنار هم جمع نمی‌شوند، عراق و اشغال شدن نیز با هم در تضاد و تعارضند.