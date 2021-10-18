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کد مطلب 5330314
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۲۶ مهر ۱۴۰۰، ۱۱:۰۷

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روایت یک سرقت و دستگیری سارق توسط پلیس پایتخت

روایت یک سرقت و دستگیری سارق توسط پلیس پایتخت

دستگیری متهمی که پس از سرقت چند منزل و حمله به مردم توسط پلیس پایتخت دستگیر شده است.

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