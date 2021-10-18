دریافت 19 MB کد مطلب 5330314 https://mehrnews.com/xWk3W ۲۶ مهر ۱۴۰۰، ۱۱:۰۷ کد مطلب 5330314 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۶ مهر ۱۴۰۰، ۱۱:۰۷ پنجره مهر: روایت یک سرقت و دستگیری سارق توسط پلیس پایتخت دستگیری متهمی که پس از سرقت چند منزل و حمله به مردم توسط پلیس پایتخت دستگیر شده است. کپی شد مطالب مرتبط دستگیری ۷۸۶ سارق طی ۴۸ ساعت در طرح مشترک پلیس پیشگیری و پلیس آگاهی شناسایی ۶۹ درصد از فروشندگان مواد مخدر در پردیس/۷۷ باند متلاشی شد شهادت یکی از پاسداران ناحیه خمین در درگیری با سارقان مسلح تداوم اجرای پرقدرت طرحهای ارتقای امنیت اجتماعی کرج سارق مسافربرنما در اسلامشهر دستگیر شد دستگیری سارقی که با لباس پلیس به سرقت رفت دستگیری سارقان منزل و کشف ۳۰ میلیارد ریال اموال مسروقه در شیراز قاتل پسربچه بستانآبادی پس از یکسال دستگیر شد برچسبها پلیس آگاهی رئیس پلیس پایتخت پلیس پایتخت دزدی دستگیری سارق
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