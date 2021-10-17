  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۵ مهر ۱۴۰۰، ۲۰:۴۹

روابط عمومی سپاه اعلام کرد:

شهادت یکی از پاسداران ناحیه خمین در درگیری با سارقان مسلح

شهادت یکی از پاسداران ناحیه خمین در درگیری با سارقان مسلح

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: یکی از پاسداران ناحیه خمین در درگیری با سارقان مسلح به شهادت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه‌نیوز، روابط عمومی سپاه روح‌الله استان مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بامداد امروز ( یکشنبه ) چند سارق مسلح قصد تعرض به انبار یکی از مقرهای سپاه ناحیه خمین در حومه شهر را داشتند که با هوشیاری یکی از پاسداران مستقر در محل مواجه و در هنگام فرار اقدام به تیراندازی کور می‌کنند.

در این تیراندازی پاسدار رشید اسلام «مهدی مکرمی » مورد اصابت گلوله قرار گرفته و در اثر شدت جراحات عصر امروز به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

سپاه روح‌الله استان مرکزی با تبریک و تسلیت شهادت این پاسدار شجاع به خانواده معظم شهید و مردم شریف و شهیدپرور شهر خمین تأکید کرده است: تحقیقات برای شناسایی و دستگیری سارقین مسلح متواری شده با همکاری دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی ادامه دارد.

کد مطلب 5330050

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۱:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      0 1
      پاسخ
      تجربه در گذشته ها اين اطمينان را ميدهد كه دو سه روزه مجرم شناخته و دستگير خواهد شد ولى [ دو سال ] طول ميكشد كه محاكمه و حكم نهايى دادگاه اجراء شود. اگر اين [ دو سال ] را به [ دو هفته ] برسانيد ميتوان اميد وار بود اينگونه حوادث اتفاق نيافتد.
      • مولوى IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
        0 1
        سرعت عمل در دو هفته ؟ گفتند يافت مى نشود جسته ايم ما - گفت آنچه يافت مى نشود آنم أرزوست
    • پرویز سبزی کاری RO ۲۳:۴۶ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
      0 0
      پاسخ
      باسلام احترام من بعنوان یک هم وطن ایرانی تقاضا دارم پاسخ سخت ودندان شکن باید به این رژیم ساختگی بی هویت داد تا بداند فرزندان وطن پدری قاطع و شکست ناپذیر دارد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها