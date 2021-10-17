شهادت یکی از پاسداران ناحیه خمین در درگیری با سارقان مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه‌نیوز، روابط عمومی سپاه روح‌الله استان مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بامداد امروز ( یکشنبه ) چند سارق مسلح قصد تعرض به انبار یکی از مقرهای سپاه ناحیه خمین در حومه شهر را داشتند که با هوشیاری یکی از پاسداران مستقر در محل مواجه و در هنگام فرار اقدام به تیراندازی کور می‌کنند.

در این تیراندازی پاسدار رشید اسلام «مهدی مکرمی » مورد اصابت گلوله قرار گرفته و در اثر شدت جراحات عصر امروز به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

سپاه روح‌الله استان مرکزی با تبریک و تسلیت شهادت این پاسدار شجاع به خانواده معظم شهید و مردم شریف و شهیدپرور شهر خمین تأکید کرده است: تحقیقات برای شناسایی و دستگیری سارقین مسلح متواری شده با همکاری دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی ادامه دارد.