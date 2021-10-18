دستگیری ۷۸۶ سارق طی ۴۸ ساعت در یک طرح مشترک

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در چهارمین مرحله از طرح کاشف پلیس آگاهی پایتخت اظهار کرد: ما در حالی که مراسم مربوط هفته ناجا را طی می‌کردیم، پلیس پیشگیری و پلیس آگاهی ما شبانه روز در حال مبارزه با سارقان بودند. این دو پلیس یک طرح مشترک در راستای مبارزه با سارقان را انجام دادند که طی ۴۸ ساعت گذشته با انجام ۳۲۰ عملیات هماهنگ علیه سارقین منازل موفق به دستگیری ۷۸۶ سارق شدند و ۷۲۰ فقره سرقت منزل کشف شد.

وی افزود: بیش از هزار فقره اموال مسروقه کشف شده است. ۳ کیلوگرم طلا، ۱۰۰ مورد ساعت ارزشمند، بیش از ۱۰۰ مورد موبایل، ۸۰ دستگاه تلویزیون، ۵۰ تخته قالیچه، ۴۰ تابلوی گران قیمت و… از موارد کشفیات در این طرح بود.

رحیمی بیان کرد: ارز و طلا بیشتر از دیگر اموال در کشفیات بوده است، ۱۰۷ باند منزل هم در این عملیات منهدم شد و بالغ بر ۶۳ درصد از افرادی که دستگیر شده‌اند که دارای سابقه قبلی سرقت بودند.

فرمانده انتظامی پایتخت گفت: ۲۱ مورد از سارقان حین سرقت دستگیر شدند و ۱۰ مورد درگیری مسلحانه بودند، همچنین ۳۰ نفر از مالخران عمده دستگیر شدند که بین آنها طلافروش و فرش فروش بوده‌اند.

رحیمی گفت: رویکرد موضوع محور یک محور جدید در عملیات‌های ما بوده است، سارقانی که در تهران سرقت کنند در هرکجای کشور که بروند ما آنها را دستگیر می‌کنیم.