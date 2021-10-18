دغدغه امام موسی صدر حضور اسلام در اجتماع بود

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) در ادامه دیدار با شخصیت‌های مختلف لبنان، با خانم «رباب صدر» خواهر «امام موسی صدر» و خلیل حمدان عضو هیأت رئیسه جنبش امل لبنان دیدار کرد.

در این دیدار حجت الاسلام و المسلمین «رضا رمضانی»، نشر فعالیت‌های علمی امام موسی صدر را قابل تقدیر و قابل استفاده عنوان کرد و افزود: پیشنهاد می‌کنم همه همکاران و دوستان سخنرانی‌های امام موسی صدر را گوش کنند. امروزه در لبنان ما شاهد ثمرات فعالیت‌های تبلیغی ایشان هستیم و باید اذعان کرد که همچون شهدای مقاومت برای کارهای بزرگ باید تاوان داد.

وی ادامه داد: در یکی از همایش‌های علمی اروپا، یکی از اندیشمندان غربی گفت که در فرهنگ اهل بیت (ع) و تشیع دو حقیقت وجود دارد که جریان‌های عدالت خواهی و جهادی را مستحکم نگه می‌دارد. اول جریان حسین بن علی (ع) با الگوی شهادت و دوم مهدی منجی است که به شیعیان امید می‌دهد. ان شاءالله امام موسی صدر از یاران امام زمان (عج) قرار گیرند و ما برای ایشان دعای خیر داریم.

در ادامه خانم رباب صدر گفت: جای خالی امام موسی صدر واقعاً احساس می‌شود و هر روز و هر لحظه پس از ۴۳ سال هنوز حرف‌ها و صحبت‌های ایشان در گوش من طنین انداز است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) عنوان کرد: آیت الله شبیری زنجانی به شهید بهشتی و امام موسی صدر ارادت خاصی دارند. تقرب و نزدیکی بین امام موسی صدر و آیت الله بهشتی باعث شد که این دو شخصیت همیشه در دل دوستداران و یاران خود قرار گیرند.



خانم رباب صدر در تأیید سخن آیت الله رمضانی گفت: این دو بزرگوار دوستان صمیمی بودند. حتی زمانی که امام موسی صدر به لبنان آمد، آقای بهشتی نیز آمدند و اشتراکات فکری و عملی زیادی با هم داشتند.

حجت الاسلام و المسلمین رمضانی در پاسخ به درخواست خانم رباب صدر که "در این زمانه پر از خطر و مشکلات که روز به روز بر انسان ناامیدی چیره می‌شود" توصیه‌هایی بیان کنید، عنوان کرد: باید فهم مان را نسبت به اسلام قوی و جامع کنیم. اسلام ابعاد مختلفی دارد. مرحوم مطهری از شخصیت‌های بزرگ حوزه بودند. امام خمینی درباره ایشان فرمودند که مبانی انقلاب و اسلام در دین را شهید مطهری ارائه کرد و ایشان فهم جامعی از اسلام داشت؛ شهید مطهری مخالف اسلام لیبرالی و موافق اسلام رحمانی بود و راه نجات در همین اندیشه است.

وی افزود: امام موسی صدر اهل دیالوگ و تقریب بود. اهل حمایت از اسلام بود و برای دور کردن تهمت‌ها از اسلام به کلیسا می‌رفت. التزام ما باید بیشتر از دیگران باشد. در غرب قرآن شناسان قوی وجود دارند اما التزام به قرآن وجود ندارد. دغدغه امام موسی صدر این بود که اسلام را در اجتماع وارد کنیم وآن را در پستوی خانه‌ها نگه نداریم.

وی تأکید کرد: غرب می‌خواهد عزت اسلام را پایمال کند لذا ما باید عزت اسلام را حفظ و در اجتماع وارد کنیم. ایمان با معرفت به دست می‌آید. باید از خدا توفیق و اخلاص طلب کنیم و به خدا امید داشته باشیم. مرحوم علامه حسن زاده می‌فرمودند که خداوند رب العرش الاعظم است و عرش اعظم همان قلب مؤمن است.

در ادامه خانم رباب صدر اظهار داشت: یکی از شخصیت‌های علمی گفت که شباهت خاصی بین علامه حلی و امام موسی صدر وجود دارد. می‌خواستم درباره علامه حلی بدانم. آیا ایشان کتاب‌هایی به زبان فارسی دارند و اینکه در حوزه‌های علمیه کتاب‌های ایشان آموزش داده می‌شود یا نه؟

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) در پاسخ گفت: کتاب "شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام" از علامه حلی است. علامه حلی در کلام شاگرد خواجه نصیرالدین طوسی و خواجه نصیرالدین طوسی در فقه شاگرد علامه حلی بود. این دو را شاگرد و استاد همدیگر می‌شناسند و به آنها "فقهاء الاقدمین" می‌گفتند. نگاه فقهی از زمان علامه حلی شروع می‌شود. شیخ محمدحسن نجفی معروف به صاحب جواهر، شرح ۴۳ جلدی جواهرالکلام را در شرح شرائع الاسلام علامه حلی نوشت. امروز دروس خارج حوزه نمی‌تواند بدون شرح جواهر پیش بروند. لذا بحث‌های دروس خارج ما از شرح جواهری که برگرفته از شرایع علامه حلی است، تدریس می‌شود. کتاب "حادی عشر" کتابی کلامی با شرح فاضل مقداد از علامه حلی است که ترجمه فارسی آن نیز موجود است.

حجت الاسلام و المسلمین رمضانی در ادامه گفت: شاید از این جهت امام موسی صدر را به علامه حلی تشبیه کرده اند که علامه حلی در فقه و کلام تحول ایجاد کرد و امام موسی صدر در معرفی اسلام و گفتگوی ادیان تحولی را بنیان گذاشت.

در ادامه دیدارهای دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت حجت الاسلام و المسلمین رضا رمضانی وی با خلیل حمدان عضو هیأت رئیسه جنبش امل در دیدار کرد.

حمدان در سخنان خود از نقش مجمع جهانی اهل بیت در جهت نیل به وحدت بین مذاهب اسلامی و ترویج معارف اسلامی قدردانی کرد. وی خاطرنشان کرد: امام موسی صدر مدافع وحدت ملی و اسلامی و مدافع مقاومت و کمک به محرومان و مستضعفین بود.

خلیل حمدان همچنین نقش شهید مصطفی چمران در فعالیت‌های جهادی را نیز برجسته دانست و گفت: «چمران رهبر و معلمی نمونه بود.»

حجت الاسلام و المسلمین رمضانی نیز ضمن قدردانی از همبستگی و اتحاد بین جنبش امل و حزب الله تاکید کرد: فضائل امام صدر هنوز در مقاومت وجود دارد و مقاومت حامی محرومان و مستضعفان است.

در پایان این دیدار خلیل حمدان کتاب سیره و سرگذشت امام موسی صدر را به حجت الاسلام و المسلمین رضا رمضانی تقدیم کرد.

گفتنی است این کتاب به زبان فارسی و زیرنظر مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر در تهران، ترجمه شده است.