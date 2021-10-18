ژائو لیجیان: موشک نبود، فضاپیما بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت امور خارجه چین امروز دوشنبه اعلام کرد که پکن در ماه جولای یک فضاپیما را آزمایش کرده است و نه یک موشک فرا صوت با قابلیت هسته ای آن طور که نشریه «فایننشال تایمز» در گزارش خود آورده است.

«ژائو لیجیان» سخنگوی وزارت خارجه چین در همین زمینه گفت: آن یک موشک نبود، بلکه یک فضاپیما بود.

وی همچنین افزود که این یک «آزمایش معمول» به منظور آزمایش فناوری برای استفاده مجدد از این فضاپیما بوده است.

ژائو در این باره ادامه داد که اهمیت یک آزمایش قابلیت استفاده مجدد در این است که می تواند «روشی ارزان و راحت را برای سفر انسان ها به فضا و بازگشت شان، فراهم کند».

وی اضافه کرد که بسیاری از شرکت ها آزمایش های مشابهی را انجام داده اند.

وزارت خارجه چین همچنین اعلام کرد که آزمایش مذکور در ماه جولای انجام شده است و نه در ماه آگوست آن طور که فایننشال تایمز گفته است.

پیشتر فایننشال تایمز در گزارشی مدعی شده بود که چین موشکی فرا صوت با قابلیت هسته ای را آزمایش کرده است که پس از پرتاب از جو زمین خارج می شود و به دور زمین می گردد و سپس در جو به سمت هدفش سرعت می گیرد.

طبق گزارش این نشریه، پنج مقام آزمایش مذکور را تایید کرده اند و این مسئله ثابت می کند که چین دارای قابلیت فضایی پیشرفته ای است که «دولت آمریکا را غافلگیر کرده است».

«جان کربی» سخنگوی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) تاکید کرد که درباره جزئیات این مسئله صحبت نخواهد کرد، اما گفت: ما نگرانی های خود را در مورد توانایی های نظامی که چین به دنبال کردن شان ادامه می دهد، روشن کرده ایم. توانایی هایی که فقط تنش ها را در منطقه و فراتر از آن افزایش می دهد.

موشک های فراصوت همانند موشک های بالستیک معمولی قابلیت حمل کلاهک های هسته ای را دارند با این تفاوت که سرعت پروازی آنها پنج برابر بیشتر از سرعت صوت است.