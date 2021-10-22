موشک فراصوت آمریکا به درستی کار نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک اعلام کرد که این وزارت خانه در زمینه توسعه موشک‌های فراصوت خود آزمایشی ناموفق داشته است، چرا که در آزمایش مذکور تقویت کننده موشک به درستی کار نکرده است.

وی در همین رابطه در بیانیه‌ای اعلام کرد: در ۲۱ اکتبر (پنجشنبه ۲۹ مهر ماه)، وزارت دفاع آزمایش جمع آوری داده‌ها را از مجتمع فضایی اقیانوس آرام-آلاسکا، در «کودیاک» در ایالت «آلاسکا» انجام داد تا به توسعه فناوری (تسلیحات) فراصوت این وزارت خانه اطلاع دهد.

سخنگوی مذکور در ادامه افزود: به دلیل خرابی تقویت کننده، این آزمایش طبق برنامه ریزی انجام نشد.

وی گفت که تقویت کننده مورد استفاده در این آزمایش بخشی از برنامه تسلیحات فراصوت نبوده و مربوط به بدنه لغزنده فراصوت مشترک طراحی شده توسط نیروی دریایی نیست که وزارت دفاع در ۲۰ مارس ۲۰۲۰ با موفقیت آزمایش کرد.

سخنگوی مذکور همچنین گفت که مقامات دفاعی، اقدام به انجام یک بازبینی برای تعیین علت خرابی سیستم تقویت کننده نموده اند.

پیشتر و در روز پنجشنبه نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده بود که یک آزمایش تسلیحاتی با نیروی زمینی این کشور انجام داده است که فناوری‌ها و قابلیت‌های فراصوت پیشرفته را به نمایش می‌گذارد. این همکاری بر پیشرفت کار در حمله سریع متعارف نیروی دریایی با استفاده از یک سیستم تسلیحاتی فراصوت غیرهسته ای و همچنین قابلیت حمله تهاجمی سلاح فراصوت برد بلند در نیروی زمینی متمرکز بوده است.

ارتش آمریکا در حال توسعه انواع موشک‌های متعارف و غیر متعارف فراصوت است و این در حالی که پیشتر پنتاگون از آزمایش موشک فراصوت چین که بعداً اعلام شد فضاپیما بوده و نه موشک، ابراز نگرانی شدید کرده بود.