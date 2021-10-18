به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «شیخ احمد قبلان» مفتی لبنان به حادثه اخیر در منطقه «الطیونه» واقع در بیروت واکنش نشان داد. وی در این خصوص گفت: این حادثه ابعاد منطقه‌ای و بین المللی دارد.

بر اساس این گزارش، مفتی لبنان در ادامه نیز تصریح کرد: حادثه‌ای که در بیروت رخ داد یک فاجعه ملی بود. این حادثه با برنامه ریزی قبلی انجام شد تا ثبات در لبنان را به چالش بکشاند و آن را با مخاطره مواجه سازد.

وی افزود: همگان باید به مسئولیت خود در قبال حادثه الطیونه عمل کنند. این اتفاقات جملگی با هدف از بین بردن سلاح مقاومت رخ می‌دهند، چرا که این سلاح اکنون به کابوسی برای رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.

روز گذشته «سید هاشم صفی الدین» رئیس شورای اجرایی حزب الله به حوادث اخیر در بیروت، پایتخت لبنان واکنش نشان داد. وی گفت: حزب الله به جنگ داخلی کشیده نخواهد شد. رئیس شورای اجرایی حزب الله افزود: کسانی هستند که تلاش می‌کنند تجربه جنگ داخلی در لبنان را تکرار کنند. با این حال، حزب الله رسماً اعلام می‌کند که به جنگ داخلی کشیده نخواهد شد.

پیش از این، «حسن فضل الله» نماینده حزب الله در پارلمان لبنان گفته بود: ما تحرکات مسالمت آمیزی را سازماندهی کردیم و ارتش نیز متعهد شده بود که تدابیر مستحکمی را برای حراست از این تحرکات مسالمت آمیز اتخاذ کرده است.

این نماینده حزب الله در پارلمان افزود: آنچه که جنایتکاران در الطیونه انجام دادند، جنایتی است که پیامدهای بسیار بزرگی به دنبال دارد. عادت نداریم خون‌هایی را که از ما ریخته می‌شود، روی زمین رها کنیم. ما می‌دانیم چگونه از خون‌های ریخته شده دفاع کنیم.

وی اظهار داشت: به گونه‌ای با جنایت تجاوزکارانه در الطیونه برخورد می‌کنیم که عاملان این جنایت احساس نکنند که می‌توانند به رویکرد قلدرمآبانه خود و اقدامات تحریک آمیزشان ادامه دهند. دستگاه‌های امنیتی متعهد به پیگیری این حادثه شده‌اند و به ما گفته‌اند همه چیز آرام است.