درخواست عربستان از اتباع خود برای عدم سفر به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، وزارت امور خارجه عربستان از شهروندان این کشور خواست با توجه به شرایط امنیتی سختی که به دلیل درگیری های خشونت بار در بیروت به وجود آمده است، از سفر به لبنان خودداری کنند.

توصیه عربستان به عدم سفر به لبنان به دلیل حوادث منطقه الطیونه در بیروت است که طی آن شبه نظامیان وابسته به سمیر جعجع رئیس حزب نیروهای لبنانی، تظاهرات کنندگان را هدف قرار دادند و شماری را شهید و برخی دیگر را زخمی کردند.

وزارت امور خارجه عربستان اعلام کرد که همه شهروندان باید به مصوبات وزارت کشور در رابطه با ممنوعیت سفر به برخی از کشورها از جمله لبنان پایبند باشند.

عربستان همچنین از شهروندان خود که اکنون در بیروت حضور دارند خواست احتیاط کرده و از نزدیک شدن به مناطق دارای تنش امنیتی یا تجمعات که خطری برای جانشان محسوب می شود، خودداری کنند.