روسیه امیدوار است زمینه تداوم گفتگو در اجلاس مسکو فراهم شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، دیمیتری پسکوف سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز سه شنبه در کنفرانس خبری خود در مسکو به سوالات خبرنگاران در خصوص نشست فردا پیرامون موضوع افغانستان پاسخ داد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه درباره نشست مسکو گفت: موضوع افغانستان فردا در اجلاس مسکو مطرح خواهد شد. انتظار داریم که این اجلاس زمینه تداوم گفتگو، تبادل نظر، مقایسه مواضع و تلاش برای درک آنچه در افغانستان اتفاق افتاده و خواهد افتاد را فراهم کند.

این در حالیست که وزارت خارجه روسیه پیشتر در بیانیه ای اعلام کرده بود که نشست مسکو درباره افغانستان که برای فردا چهارشنبه تدارک دیده شده است، بر وضعیت سیاسی و نظامی این کشور، تشکیل دولت فراگیر و تلاش بین المللی برای اجتناب از بحران انسانی در افغانستان متمرکز خواهد بود.

این وزارتخانه اضافه کرد: قرار است در پایان این نشست بیانیه مشترکی صادر شود.

نشست مسکو درباره افغانستان با مشارکت نمایندگان ۱۰ کشور منطقه و یک هیئت بلندپایه طالبان برگزار می شود و سرگئی لاوروف وزیر خارج روسیه هم در آن حضور خواهد داشت.

این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا می گوید نمایندگان این کشور به مذاکرات مسکو درباره افغانستان، ملحق نخواهند شد.

«زلمای خلیلزاد» نماینده ویژه کاخ سفید در امور افغانستان هم روز گذشته از مقام خود کناره گیری کرد و قرار است «توماس وست» معاون وی، کار او را ادامه دهد.