تروریست ها در پوشش پناهجو از افغانستان به کشورهای همسایه می روند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه امروز چهارشنبه در نشست همسایگان افغانستان که به میزبانی تهران در حال برگزاری است، با اشاره به وضعیت افغانستان گفت که تروریست ها و جنایتکاران در پوشش پناهجویان افغان در حال تلاش برای نفوذ به کشورهای همسایه هستند.

لاوروف در این رابطه گفت: بدیهی است که بدون مبارزه قاطع برضد تولید و قاچاق مواد مخدر و برضد گروه های تروریستی بین المللی که در افغانستان حضور دارند و از بیرون مدیریت می شوند، به سختی می توان یک سیاست خارجی عادی را شکل داد، به ویژه با کشورهای همسایه که در درجه اول توسط این نیروهای مخرب هدف قرار گرفته اند.

وی همچنین تاکید کرد که همسایگان افغانستان باید از حضور نیروهای نظامی آمریکا و ناتو در خاک کشورشان جلوگیری به عمل آورند.

مطابق اظهارات لاوروف، پس از گذشت دو دهه از تلاش های ناتو برای تحمیل الگوی دولت سازی در افغانستان، این کشور باید دوباره از صفر شروع کند.

وزیر خارجه روسیه در این باره ادامه داد: ظاهرا، زمان آغاز تلاش برای جمع آوری منابع برای کمک های مالی، اقتصادی و بشردوستانه به افغان ها فرا رسیده است.

پیشتر اعلام شده بود که وزیر امور خارجه روسیه قرار است در نشست همسایگان افغانستان در تهران از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس، سخنرانی کند.

«ماکسیم سوسلوف» (Maxim Suslov) سخنگوی سفارت روسیه در تهران در این باره گفت که «لوان جاگاریان» سفیر مسکو در ایران، کشورش را در این نشست نمایندگی خواهد کرد.