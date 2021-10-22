به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در حالی در هفته نخست رقابتهای لیگ برتر موفق به شکست دادن تیم هوادار با یک گل شد که درخشش یک بازیکن جوان و تازه وارد در مرکز میدان این تیم چشم‌ها را خیره کرد. امیرحسین حسین زاده که برای اولین بار مقابل الهلال با پیراهن استقلال به میدان رفت و بازی قابل قبولی از خود ارائه داد، مقابل هوادار نشان داد درخشش در آن بازی اتفاقی نبوده و او می‌تواند جانشینی شایسته برای برخی از بازیکنان جدا شده این تیم باشد.

ایمان عالمی مربی سابق و پیشکسوت آبی پوشان در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: بازی کردن در تیم‌های بزرگ و پر هوادار ویژگی‌های خاص خودش را دارد و بعضاً پیش می‌آید بازیکنانی که در تیم‌های خود ستاره هستند اما نمی‌توانند در تیم‌های بزرگ جواب دهند، در مقابل هم هستند برخی از بازیکنان که خیلی زود با شرایط بازی در این تیم‌ها آشنا می‌شوند. به نظر من امیرحسین حسین زاده یکی از این بازیکنان است که خیلی زود با شرایط بازی در تیم بزرگ استقلال خو گرفت.

وی اضافه کرد: حسین زاده خمیر مایه بزرگ شدن و حتی ستاره شدن را دارد، منوط به اینکه حرف مربیان و بزرگترهای خودش را خوب گوش دهد و حضور در تیم بزرگ استقلال باعث نشود که وارد حاشیه شود. او ابتدای یک راه طولانی و سخت قرار دارد که اگر به درستی در آن مسیر گام بردارد، آینده‌ای درخشان خواهد داشت.

عالمی در خصوص پیروزی آبی پوشان در هفته نخست رقابتهای لیگ برتر مقابل هوادار بیان داشت: نیمه دوم بازی کیفیت بهتری نسبت به نیمه نخست داشت، اما برای استقلال مهم‌تر از کیفیت بازی این بود که لیگ را با پیروزی آغاز کند. امتیازات هفته‌های نخست برای تیم‌های مدعی بسیار مهم و تعیین کننده است.

مربی سابق آبی پوشان تصریح کرد: الان برای آنکه بخواهیم ایرادات تیم را بگیریم و نقد وارد کنیم زود است، چون تازه بازی اول را پشت سر گذاشته‌ایم. ما در این بازی مشکلاتی در تیم دیدیم و مطمئنیم که کادر فنی هم خودش متوجه این مشکلات شده و در صدد رفع آن است. پس فعلاً از بیان این انتقادات و بازگو کردن مشکلات خودداری می‌کنیم و کار اصلاح را می‌سپاریم به کادر فنی.

پیشکسوت آبی پوشان در ادامه تصریح کرد: سه، چهار روز تا بازی بعدی آبی پوشان مقابل ذوب آهن زمان باقی است و اصفهانی‌ها نیز با توجه به پیروزی با ارزش خارج از خانه‌ای که در هفته اول به دست آوردند، انگیزه زیادی در این بازی دارند که این کار را برای شاگردان مجیدی قدری دشوار می‌کند و اگر آنها به پیروزی در این بازی هم اشتیاق دارند، باید تلاش مضاعفی داشته باشند.