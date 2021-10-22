به گزارش خبرنگار مهر، آبی پوشان تهران در نخستین هفته از رقابتهای لیگ برتر موفق شدند میهمان خود هوادار تهران را در حالی با یک گل مغلوب کنند که این نخستین بازی هوادار در تاریخ رقابتهای لیگ برتر بود.

عباس سرخاب مهاجم سابق و پیشکسوت آبی پوشان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این بازی اظهار داشت: آبی پوشان در نیمه اول فوتبال خوبی ارائه ندادند، اما در نیمه دوم شرایط تغییر کرد و بازی به مراتب بهتری از سوی شاگردان مجیدی شاهد بودیم. در نیمه دوم تیم هم تغییر نفری در خط میانی داشت و هم به نوعی نامحسوس در شرح وظایف برخی بازیکنان تغییر ایجاد شد تا شرایط بازی فرق کند و کفه ترازو به سود آبی پوشان سنگینی کند.

وی اضافه کرد: آبی پوشان در نیمه دوم و به خصوص تا زمان به ثمر رسیدن گل کاملاً بر بازی مسلط بودند و از برتری خود استفاده کردند. پس از گل قدری عطش آنها فروکش کرد، قدری محتاط شدند و البته از حق نگذریم هوادار هم برای رسیدن به گل مساوی بر تلاش خود اضافه کرد؛ و همه اینها باعث شد تا در کل بازی خوبی را شاهد باشیم.

مهاجم سابق آبی پوشان بیان داشت: البته روز اول مسابقات بود و تیم‌ها از یکدیگر شناخت کافی و آنالیز لازم را نداشتند. همچنین هنوز هیچ تیمی نمی‌تواند کیفیت مطلوب را در این هفته‌ها به نمایش بگذارد، اما شروع استقلال خوب و امیدوار کننده بود.

پیشکسوت آبی پوشان تصریح کرد: پیروزی در هفته و هفته‌های اول بسیار تعیین کننده است و امتیازات هفته‌های نخست در تعیین قهرمان در پایان فصل تاثیر گذار است. لذا اینکه تیم‌های مدعی بتوانند هفته‌های نخست را با پیروزی و امتیازات کامل پشت بگذارند، بسیار مهم است. با اینکه آبی پوشان سخت به این ۳ امتیاز دست یافتند، اما ۳ امتیاز بسیار مهمی را به دست آوردند.

سرخاب تاکید کرد: این بازی برای مجیدی و شاگردانش گذشت و آنها باید از همین ساعت تمرکز خود را بر هفته دوم و حریف سرسخت و سختگیری که در اصفهان دارند بگذارند. ذوب آهن بسیار باتجربه‌تر از هوادار است و سبک بازی این تیم و سرمربی آن هم نشان از آن دارد که پیروزی به راحتی به دست نخواهد آمد.

وی در پایان گفت: مجیدی در این بازی دو سه بازیکنش را به دلایلی در اختیار نداشت و قطعاً اضافه شدن نفراتی مثل یامگا و چشمی می‌تواند بر توانایی‌های این تیم در هفته‌های پیش رو اضافه کند.