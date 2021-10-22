دریافت 10 MB کد مطلب 5333381 https://mehrnews.com/xWmkx ۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۹:۱۲ کد مطلب 5333381 فیلم ورزش فیلم ورزش ۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۹:۱۲ جزئیات قرارداد کارگزار جدید باشگاه استقلال درودگر عضو هیات رئیسه سازمان لیگ گفت: سرمایه کارگزار جدید باشگاه استقلال فقط یک میلیون تومان است! کپی شد مطالب مرتبط بازیکن فصل پیش استقلال به هوادار پیوست بازیکنی که میتواند جانشین قایدی در استقلال شود/ برای نقدکردن زود است مهاجم سابق استقلال و پرسپولیس به مس رفسنجان پیوست از واگذاری تبلیغات محیطی به باشگاههای فوتبال استقبال میکنیم بازیکن جدید استقلال خیلی زود از زیر فشار خارج شد مشکل خارجیهای استقلال برای هفته دوم حل شد دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و هوادار تهران مدافع استقلال باید تیم جدیدش را معرفی کند صحبت از قهرمانی استقلال خیلی زود است مربیان «پشت خط» مانده لیگ بیست و یکم فوتبال چه کسانی هستند؟ گزارش کلی از عملکرد مالی و حقوقی باشگاه استقلال در یک سال گذشته برچسبها صادق درودگر سازمان لیگ برتر سازمان لیگ فوتبال سازمان لیگ برتر فوتبال سازمان لیگ حرفه ای فوتبال تیم فوتبال استقلال تهران
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