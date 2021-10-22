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کد مطلب 5333381
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۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۹:۱۲

جزئیات قرارداد کارگزار جدید باشگاه استقلال

جزئیات قرارداد کارگزار جدید باشگاه استقلال

درودگر عضو هیات رئیسه سازمان لیگ گفت: سرمایه کارگزار جدید باشگاه استقلال فقط یک میلیون تومان است!

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