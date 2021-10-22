سرپرست فرمانداری مُهر معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع سید محمد موسوی و معارفه حمزه محمدی سرپرست فرماندار شهرستان مهر پنجشنبه با حضور وکیل زاده سرپرست سیاسی استانداری فارس و سید موسی موسوی نماینده مردم شهرستان‌های لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی، شورای تأمین، ائمه جمعه و جماعات و جمعی از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و شورای اداری شهرستان مهر در سالن اجتماعات این فرماندار برگزار شد و طی آن از خدمات سید محمد موسوی تقدیر و حمزه محمدی به‌عنوان سرپرست فرمانداری مهر معرفی شد.

سید موسی موسوی نماینده مردم شهرستان‌های لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی در ابتدای صحبت‌های خود ضمن عرض تبریک در خصوص انتخاب فرماندار بیان داشت: بنای ما بر این بود که حتماً فرماندار بومی انتخاب شود و اعتقاد من این است که باید کادر سازی کرد در خصوص نیروهای بومی و مستعد این منطقه را ارتفاع داد و محمدی فردی بومی و وزارت کشوری است که آشنایی کامل با این ساختار را دارد و یقین دارم که می‌تواند موفق عمل کنند.

موسوی افزود: در این دوره ارتباط ما با مجموعه فرمانداری شهرستان مهر بسیار قوی بوده است و امیدواریم که این ویروس منحوس کرونا فروکش کند بتوانیم حضور بیشتری در سراسر شهرستان داشته باشیم.

این عضو کمیسیون انرژی در ادامه خاطرنشان ساخت: باید مواظب باشیم و فرمایشات به سمت و سویی نرود و امروز جامعه دو شهرستان لامرد و مهر در بالاترین سطح آرامش، اعتماد و اطمینان رسید است که می‌طلبد همه ما خادمان ملت و مسئولین و ائمه جمعه و جماعات در بوق وحدت بدمیم که پرفایده است.

موسوی در بخش دیگری بیان داشت: فرماندار شهرستان مسئولیتی است که امروز بر دوش شما گذاشته‌شده است و مردم و شهرستان یک کار جهادی و انقلابی می‌خواهند و از شما به‌عنوان فرماندار جدید می‌خواهم که شب و روز را به هم گره بزنید و در خدمت مردم و در بین مردم باشید و به فرمایشات مقام معظم رهبری عمل کنید و آرامش‌بخش مردم عزیزمان باشید.

وکیل زاده سرپرست سیاسی استانداری فارس بیان کرد: محمدی از نیروهای خوب و سالم وزارت کشور است که امیدواریم مشکلات مردم را شناسایی و در جهت رفع آن‌ها تلاش کنند.

در ادامه این مراسم حمزه محمدی فرماندار شهرستان مُهر ضمن عرض تبریک به مناسبت آغاز هفته وحدت بیان داشت: شهرستان مهر یک شهرستان جوان و نوپایی است و می‌توان گفت که مولود انقلاب اسلامی است.

محمدی افزود: از زمانی که این شهرستان شکل‌گرفته است نیروهای زیادی در پیشرفت این شهرستان تلاش و فعالیت کرده‌اند که از همه این عزیزان تقدیر و تشکر می‌کنم.

فرماندار مهر اظهار داشت: تمامی پتانسیل‌ها و مشکلات و معضلات شهرستان واقف هستم و امیدوارم که بتوانم در پناه خداوند متعال تمامی این مشکلات و معضلات را مرتفع سازم و این شهرستان در همه ایام در مسیر پیشرفت بوده است و می‌طلبد که ما نیز در این مسیر پیشرفت اقدام کنیم.

این عضو شورای تأمین شهرستان مهر خاطرنشان ساخت: همه عزیزانی که به‌عنوان مسئولین ادارات و نهادهای این شهرستان می‌خواهند فعالیت کنند باید تمام‌قد و تمام‌وقت در اختیار مردم و جامعه باشند و باید در خارج از وقت اداری نیز به‌صورت جهادی جهت رفع موانع و مشکلات این شهرستان تلاش کنیم.

این مسئول در ادامه تصریح کرد: از زمانی که دولت مردمی دکتر رئیسی مستقرشده‌اند مردم یک بارقه امیدی در آن‌ها شکوفا شده است و ما نباید با اعمال و رفتار خود این بارقه امید را ناامید کنیم و باید در جهت شکوفایی و امید گام‌های بلند و استواری را برداریم تا بتوانیم به اهداف بلند شهرستان دست‌یابیم. محمدی فرماندار شهرستان مهر در بخش پایانی صحبت‌های خود گفت: پیشرفت و تعالی شهرستان در سایه همدلی و وحدت در بین مردم و مسئولین میسر می‌شود و از همه مردم و مسئولین گروه‌های جهادی و بسیجیان، نظامی و انتظامی و شهروندان می‌خواهم که در راستای وحدت شهرستان کمک کنند.

حمزه محمدی متولد ۱۳۵۳ شهر خوزی از توابع بخش وراوی شهرستان مهر و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی مدیریت بازرگانی و کارشناسی ارشد علوم سیاسی است و بخشدار صحرای باغ، کارشناس سیاسی اجتماعی انتخابات فرمانداری لامرد و عضو شورای اسلامی شهر خوزی در کارنامه خود دارد.