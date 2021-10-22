مهلت ثبت نام در آزمون زبان دانشگاه خوارزمی تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آزمون زبان دانشگاه خوارزمی، آخرین مهلت برای جاماندگان از ثبت نام آزمون زبان انگلیسی دانشگاه خوارزمی (KELT) دارای ظرفیت محدود با اولویت دانشجویان دکتری دانشگاه خوارزمی را اعلام کرد.

ثبت نام با ظرفیت محدود و با اولویت دانشجویان خوارزمی از شنبه اول آبان ۱۴۰۰ (ساعت ۱۲ ظهر) آغاز می‌شود و پایان ثبت نام دوشنبه سوم آبان ۱۴۰۰ (ساعت ۱۲ ظهر) خواهد بود.

آزمون روز جمعه ۱۴ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ صبح روز در دانشگاه خوارزمی – واحد تهران و به صورت حضوری برگزار می‌شود. هزینه ثبت نام آزمون ۱۵۰ هزار تومان است.

داوطلبان باید در ساعات اولیه اقدام به ثبت نام کنند چرا که با توجه به اطلاع رسانی قبلی و مکرر و برنامه ریزی های انجام شده، امکان ثبت نام پس از اتمام مهلت مذکور به هیچ عنوان وجود ندارد. همچنین بازگرداندن وجوه پرداختی پس از ثبت نام، مقدور نیست.

با توجه به محدودیت‌های خاص کرونا و احتمال تغییرات پیش بینی نشده در تاریخ، ساعت و شرایط برگزاری آزمون، داوطلبان آخرین خبرها و تغییرات را از سایت دانشگاه و مرکز آزمون زبان به نشانی ltc.khu.ac.ir پیگیری کنند.

درصورتی که در هر مرحله از آزمون مشخص شود اطلاعات وارد شده ازسوی داوطلب صحیح نبوده است، داوطلب از شرکت در آزمون و یا دریافت گواهی محروم خواهد شد.

داوطلبان جهت اطلاعات بیشتر می‌توانند به اینجا مراجعه کنند.