الک بالدوین فیلمبردار فیلمش را با اسلحه کشت/ کارگردان زخمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، کلانتری سانتافه پنجشنبه شب تایید کرد که آلک بالدوین با اسلحه کمری به هالینا هاچینز فیلمبردار فیلم «زنگار» شلیک کرد و وی را کشت و کارگردان فیلم جوئل سوزا را زخمی کرد.

این حادثه در صحنه فیلمبرداری این فیلم وسترن در نیومکزیکو رخ داد.

هاچینز ۴۲ ساله بعد از این حادثه به بیمارستانی در آلبوکرک منتقل شد اما نتوانست دوام بیاورد و از دنیا رفت. سوزا که ۴۸ ساله است در بیمارستان محلی بستری است.

گفته شده بالدوین توسط بازپرس بازجویی و آزاد شد و اتهام یا بازداشتی در این زمینه صورت نگرفته است.

گفته شده در حالی که اسلحه در دست بالدوین بود از آن شلیک شد و این دو تن مورد اصابت قرار گرفتند.

تولید فیلم برای مدت نامعلومی متوقف شده است.

رییس انجمن ملی فیلمبرداران آمریکا اعلام کرد این انجمن از شنیدن این خبر در بهت و شوک فرورفته است و این انجنم در سوگ یکی از اعضای خود است.

دیگر مدیران اتحادیه‌های صنفی از جمله رییس انجمن کارگردان‌ها و رییس انجمن بازیگران از این ماجرا ابراز تاسف کردند.

این اولین باری نیست که یک نفر سر صحنه فیلمبرداری بر اثر تیراندازی با اسلحه کشته می‌شود. اریک هکسوم بازیگر در سال ۱۹۸۴ به طور تصادفی با اسلحه پر به سر خود شلیک کرد و کشته شد و سال ۱۹۹۳ براندون لی پسر بروس لی بر اثر شلیک در صحنه فیلمبرداری جان باخت.

بالدوین بازیگر فیلم «زنگار» است و داستان و کارگردانی توسط سوزا انجام می‌شد. داستان این فیلم وسترن با همکاری سوزا و بالدوین شکل گرفته بود.