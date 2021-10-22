آمریکا دیپلماسی را بهترین ابزار مقابله با ایران می داند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری خود اعلام کرد که دیدار «رابرت مالی» در پاریس با دیپلمات‌های ارشد فرانسه، آلمان و انگلیس در ادامه سفر او به امارات، قطر و عربستان سعودی بوده و او به زودی به واشنگتن بازخواهد گشت.

به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، این کشور به همراه سه کشور اروپایی و اعضای «گروه ۱+۵» بر این باور هستند که دیپلماسی مؤثرترین روش در قبال ایران است.

در چند روز گذشته که طرف‌های مختلف برجام آمادگی خود را برای ازسرگیری مذاکرات وین اعلام کرده‌اند، در آمریکا تلاش‌ها برای فشار بیشتر بر ایران و کسب امتیازات بیشتر در مذاکرات تشدید شده است. «نیکی هیلی» نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد در یادداشتی در روزنامه «واشنگتن‌پست» نوشت: «اگر دولت بایدن در مقابله با صادرات نفت ایران به چین کوتاهی کند، کنگره باید وارد عمل شود تا مانع پیروزی تهران و پکن شود.» هیلی می‌افزاید، هر بشکه نفتی که چین از ایران می‌خرد، نقض تحریم‌های ایالات متحده محسوب می‌شود. دولت بایدن نباید اجازه این «سرکشی گستاخانه» را بدهد.

در ادامه فشار بر روابط دیگر کشورها با ایران، «رابرت مالی»، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در حال سپری کردن دیدارهای منطقه‌ای خود با مقامات کشورهای عربی است. مالی پیش از سفرش به منطقه در پیامی توئیتری در خصوص اهداف سفر خود به سه کشور امارات، قطر و عربستان سعودی، نوشت: «من منتظر سفرم به امارات، قطر و عربستان سعودی از ۱۵ تا ۲۱ اکتبر (۲۳ تا ۲۹ مهر) هستم تا به بررسی موضوعات منطقه‌ای و تلاش‌مان برای مذاکره درباره بازگشت دوجانبه به برجام بپردازیم.»