به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، «رابرت جوردن»، سفیر سابق ایالات متحده آمریکا در ریاض در گفتگو با شبکه الجزیره تاکید کرد که واشنگتن برای مقابله با ایران، از عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی حمایت می‌کند.

وی تاکید کرد: کنفرانس ضد ایرانی آمریکا در ورشو لهستان شکست خورد و موفقیتی نداشت.

علت همکاری ریاض و ابوظبی با تل‌آویو

رابرت جوردن تصریح کرد که عربستان سعودی و امارات با رژیم صهیونیستی در دشمنی با ایران منافع مشترکی دارند. سعودی‌ها و اماراتی‌ها جنگ در یمن را جنگ نیابتی خود با ایران می‌خوانند، این توصیف خطرناکی است، درست است که ایران حمایت‌هایی از [انصارالله] حوثی داشته ولی هرگز جنگ داخلی در یمن را آغاز نکرده است.

او گفت: «حمایت از عربستان سعودی و اسرائیل هدف اصلی سیاست آمریکا برای مقابله با ایران است».

خاشقجی و بن سلمان

سفیر سابق آمریکا در ریاض نحوه تعامل آمریکا و اروپا را در قضیه قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی منتقد سیاست‌های «محمد بن سلمان»، ولیعهد سعودی «ضعیف» خواند و گفت که باید آن‌ها علیه او تحریم‌هایی وضع کنند.

قطر و آمریکا

او در مورد بحران ایجاد شده بین کشورهای عربستان سعودی، امارات، بحرین و مصر و دولت قطر نیز گفت که به رغم اینکه «دونالد ترامپ»، رئیس جمهوری آمریکا در ابتدا سخنان متناقضی در مورد دوحه می‌گفت ولی الآن می‌داند که روابط با قطر مهم است و واشنگتن نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد.

ولیعهد سعودی «پخته» نیست

سفیر سابق آمریکا در ریاض از سیاست‌های ولیعهد سعودی انتقاد کرد و گفت که محمد بن سلمان این گونه نشان می‌دهد که «ناپخته» است و هیچ حکمت و درایتی ندارد و نمی‌تواند عربستان سعودی را اداره کند.

او گفت که محمد بن نایف، ولیعهد معزول سعودی در مقابله با تروریسم فوق‌العاده بود ولی بن سلمان با کمک پدرش او را از منصب ولایت عهدی برکنار کرد.

جوردن اخیرا نیز در نشستی که در مرکز عربی واشنگتن برگزار شده بود، به سیاست‌های بن سلمان تاخت و گفت که سیاست‌های ولیعهد جوان سعودی طی دو سال گذشته شکست خورده و خود او مسئول این سیاست‌های شکست‌خورده است.