دریافت 10 MB کد مطلب 5333961 https://mehrnews.com/xWmzn ۱ آبان ۱۴۰۰، ۸:۴۹ کد مطلب 5333961 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱ آبان ۱۴۰۰، ۸:۴۹ گزارش هواشناسی؛ سرما و بارش در راه است به گزارش سازمان هواشناسی دو سامانه بارشی این هفته وارد کشور خواهد شد و اکثر استان های شمالی کشور بارانی خواهد بود. کپی شد مطالب مرتبط هوای تهران به شرایط سالم بازگشت پیشبینی «آبان» خشک و کمبارش/ تا شروع زمستان انتظار بارش نداریم «باران» در شمال و «گردوخاک» در شرق/سردترین استان کشور پیش بینی وضعیت جوی پایتخت در ۵ روز آینده/کاهش دما از جمعه کیفیت هوای پایتخت در وضعیت قابل قبول قرار دارد کاهش ۵ تا ۱۰ درجه ای دما در نوار شمالی کشور/ ورود سامانه بارشی جدید از غرب برچسبها سازمان هواشناسی آب و هوا بارش برف بارش باران سامانه بارشی
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