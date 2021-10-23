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کد مطلب 5333961
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۱ آبان ۱۴۰۰، ۸:۴۹

گزارش هواشناسی؛ سرما و بارش در راه است

گزارش هواشناسی؛ سرما و بارش در راه است

به گزارش سازمان هواشناسی دو سامانه بارشی این هفته وارد کشور خواهد شد و اکثر استان های شمالی کشور بارانی خواهد بود.

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    نظرات

    • اسلام IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      16 4
      پاسخ
      عالی بود
    • محمد IR ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      8 4
      پاسخ
      بله نظر بنده هم همین است که هیچکس حق توهین ویا افتخار بیکران بکند وهر شخص این عمل را انجام بدهد طبق قوانین بایستی باشه بر خورد شود
    • اسداله IR ۱۹:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      5 2
      پاسخ
      باز جای شکرش باقییه شمال هم بزنه برا ما جنوبیها هم خوبه شکر
    • IR ۲۱:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      7 5
      پاسخ
      خدایا شکرت
    • ۰۶:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
      2 1
      پاسخ
      ممنون
    • سهیل IR ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
      3 2
      پاسخ
      خوبه واسه ماجنوبی ها بارون که بیاد تمام خیابونا پراز آب بایدبا قایق عبورکرد
    • سهیل IR ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
      3 1
      پاسخ
      خوبه واسه ماجنوبی ها بارون که بیاد تمام خیابونا پراز آب بایدبا قایق عبورکرد
    • IR ۱۸:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
      3 0
      پاسخ
      سلام چرا هوای خوزستان نمیگید
    • IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
      2 0
      پاسخ
      سلام و عرض ادب واحترام تشکر از اطلاع رسانی آب و هوا فقط یک مطلب را می خواستم برای بهتر شدن برنامه شما عرض کنم . شخصی که هواشناسی را گوینده کی می کند بسیار با لحن سست وضعیف و با روانشناسی پایین از لحاظ جذب مخاطب اجرای برنامه می کند از مدیران مسئول خواهش این رو دارم کسی که سخنران برنامه هست کسی باشد
    • IR ۱۹:۲۹ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۲
      0 0
      پاسخ
      خسته نباشد

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