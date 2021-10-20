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۲۸ مهر ۱۴۰۰، ۱۰:۳۴

پس از چند ساعت از کاهش کیفیت هوا؛

هوای تهران به شرایط سالم بازگشت

هوای تهران به شرایط سالم بازگشت

پس از گذشت چند ساعت از کاهش کیفیت هوای تهران، از ساعات ابتدایی روز چهارشنبه بر کیفیت هوای تهران افزوده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کیفیت هوای تهران همچنان در شرایط سالم قرار دارد و میانگین غلظت آلاینده‌ها نسبت به روز گذشته افزایش یافته است.

بر اساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، در ساعات پس از ظهر تا حوالی شب روز گذشته کیفیت هوای تهران از شرایط سالم خارج شد، اما با کاهش غلظت آلاینده‌ها باز هم کیفیت هوا به شرایط سالم بازگشت.

میانگین غلظت آلاینده‌های هوا طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۹۰ قرار داشته و هم اکنون این عدد به ۸۷ واحد کاهش یافته است.

پیش بینی می‌شود این شرایط طی ساعات آینده نیز ادامه داشته باشد.

کد مطلب 5332041
سمیرا خباز

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