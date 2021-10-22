به گزارش خبرنگار مهر، احد وظیفه با اشاره به اینکه از ابتدای مهرماه تاکنون به‌جز در نوار شمالی و منتهی‌الیه جنوب شرق کشور تقریباً در سایر نقاط کشور بارندگی نداشتیم، اظهارکرد: از ابتدای مهر ماه تاکنون به‌طور متوسط ۲.۴ میلیمتر بارندگی در کشور رخ داد که این میزان در دوره بلند مدت ۵.۳ میلیمتر است بنابراین میانگین بارندگی‌ها در کل کشور کاهش قابل ملاحظه‌ای نسبت به بلند مدت داشته و تقریباً در غالب مناطق کشور از جنوب البرز تا مناطق مرکزی و شرق کشور به‌جز خراسان شمالی و نوار شمالی کشور بارندگی رخ نداده یا بسیار ناچیز بوده است.

وی با بیان اینکه نوار شمالی کشور بیشترین بارندگی‌ها را طی نخستین ماه پاییز دریافت کرد، خاطرنشان کرد: هرچند مقدار بارندگی‌ها در استان‌های واقع در نیمه شمالی و نوار شمالی کشور بیشتر از سایر مناطق بوده اما خطه شمال نیز شرایط مطلوبی نداشت و مقدار بارندگی‌ها در استان‌های گیلان و مازندران نیز کمتر از حد نرمال بود. استان مازندران طی یک ماه گذشته تقریباً نصف بارش بلندمدت را دریافت کرد.

رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی یادآور شد: با توجه به شرایط اقلیم کشور، بارندگی‌ها طی مهرماه عمدتاً محدود به نوار شمالی کشور بود و در بخش‌های مرکزی کشور مورد انتظار نیست، با این حال بارندگی در استان‌های حاشیه البرز از جمله تهران، زنجان و سمنان نیز کمتر از حد نرمال بود. میزان بارندگی در استان تهران از ابتدای پاییز تاکنون ۰.۷ میلیمتر بود در حالی‌که این استان در بلندمدت ۷.۳ میلیمتر بارش دریافت می‌کرد.

وظیفه درباره وضعیت بارش‌ها در آبان و آذرماه گفت: الگوهای پیش‌بینی حاکی از این است که آبان ماه بسیار خشک و کم بارشی پیش رو داریم و این وضعیت حداقل تا آذرماه نیز تداوم خواهد یافت. بارندگی‌ها در آبان ماه به‌شدت کمتر از نرمال خواهد بود و وضعیت بارندگی در آذرماه نیز امیدوارکننده به‌نظر نمی‌رسد. هرچند امیدواریم که با عبور از آذر ماه و با آغاز فصل زمستان شرایط متحول شود و بارش‌ها به حد نرمال برسد.

رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ادامه داد: براساس پیش‌بینی‌ها به‌نظر می‌رسد که امسال زمستان نرمالی را طی کنیم البته این زمستان نرمال، زمستان پربارشی نخواهد بود و بیشتر به کم بارشی گرایش دارد.

وی افزود: حدود ۴۵ درصد بارندگی فلات ایران مربوط به بارش‌های سه ماه زمستان است بنابراین اگر بارندگی‌ها طی زمستان امسال در حد نرمال باشد می‌توان امیدوار بود که حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد بارندگی سالانه را دریافت خواهیم کرد و خشکسالی امسال به‌شدت سال گذشته نخواهد بود.

وظیفه در پایان با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود دمای کشور طی پاییز حدود ۰.۵ تا ۱ درجه سانتیگراد بالاتر از حد نرمال باشد، گفت: میانگین دمای کل کشور از ابتدای مهر ماه تاکنون ۰.۹ درجه سلسیوس بیش از نرمال بوده اما پیش‌بینی می‌شود که تا اواسط هفته آینده دما در تمام نقاط کشور به استثنای نوار جنوبی و جنوب شرق حدود ۱ تا ۴ درجه کمتر از بلند مدت باشد همچنین هفته آینده نیز دما به‌ویژه در نیمه شرقی کمتر از حد نرمال خواهد بود و در نیمه غربی در شرایط تقریباً نرمالی قرار می‌گیرد. انتظار می‌رود که طی چهار تا پنج هفته آینده کشور به‌لحاظ دمایی در شرایط نرمالی قرار بگیرد.