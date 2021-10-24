۲هزار بسته لوازم التحریر در روستاهای هرمزگان توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری اظهار کرد: با توجه به اینکه ما از مردم هستیم، همواره در راستای مردمی بودن و محروم نوازیی گام بر می‌داریم.

وی ابراز داشت: امروز همکاران جهادی ما در قرارگاه سازندگی و محرومیت زدایی نیروی دریایی سپاه موفق شدند بر حسب خدمت مومنانه و مواسات همدلانه مورد تأکید مقام معظم رهبری، ۲ هزار بسته لوازم التحریر آموزشی به صورت رایگان بین دانش آموزان مناطق نیازمند و کم برخوردار توزیع کنند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه تصریح کرد: این بسته‌های تحصیلی میان دانش آموزان مدارس مناطق کم برخوردار در استان‌های استقراری نیروی دریایی سپاه توزیع می‌شود.

سردار تنگسیری افزود: این فعالیت‌های خیرخواهانه و مومنانه با هدف محرومیت زدایی و اقدامات حمایتی برای نیازمندان و خانواده‌های بی بضاعت در مناطق کمتر توسعه یافته و کم برخوردار که ولی نعمت ما هستند ادامه خواهد داشت و همانگونه که در فواصل مختلف سال گذشته و نیمه اول امسال ادامه داشته و در آینده هم به حول قوه الهی به صورت منظم استمرار خواهد یافت.

وی تصریح کرد: این بسته‌ها شامل کیف و لوازم التحریر مورد نیاز دانش آموزان به ارزش ریالی هر بسته سه میلیون ریال است.