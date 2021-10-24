فوت ۱۷۱ بیمار کرونایی در ۲۴ ساعت گذشته/ ۱۶ شهر در وضعیت قرمز

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت بهداشت اعلام کرد از دیروز تا امروز ۲ آبان ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۹ هزار و ۱۷۴ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۲۳۷ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۵ میلیون و ۸۶۰ هزار و ۸۴۴ نفر رسید.

متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۷۱ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۲۵ هزار و ۲۲۳ نفر رسید.

خوشبختانه تا کنون ۵ میلیون و ۴۱۶ هزار و ۶۹۱ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده‌اند.

۴ هزار و ۲۹۴ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۳۴ میلیون و ۷۶۵ هزار و ۱۶۳ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۱۶ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۱۹ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۲۷ شهر در وضعیت زرد و ۸۶ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.