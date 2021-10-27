شناسایی ۱۰۶۴۴ بیمار جدید کرونایی/ حال ۴۱۲۷ نفر وخیم است

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد: از دیروز تا امروز ۵ آبان ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۰ هزار و ۶۴۴ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۴۶۲ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۵ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۱۰۰ نفر رسید.

متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۹۷ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۲۵ هزار و ۷۱۶ نفر رسید.

خوشبختانه تا کنون ۵ میلیون و ۴۵۵ هزار و ۳۲۹ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده‌اند.

۴ هزار و ۱۲۷ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۳۵ میلیون و ۷۹ هزار و ۳۳۹ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۲۲ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۲۸ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۱۵ شهر در وضعیت زرد و ۸۳ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.