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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۴:۲۶

وزارت بهداشت اعلام کرد؛

شناسایی ۹۰۹۶ بیمار جدید کرونایی/۱۵۶ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۹۰۹۶ بیمار جدید کرونایی/۱۵۶ نفر دیگر فوت شدند

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۹ هزار و ۹۶ نفر دیگر به تعداد بیماران کرونایی کشور افزوده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد: از دیروز تا امروز ۴ آبان ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۹ هزار و ۹۶ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۲۷۷ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۵ میلیون و ۸۷۷ هزار و ۴۵۶ نفر رسید.

متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۵۶ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۲۵ هزار و ۵۱۹ نفر رسید.

خوشبختانه تا کنون ۵ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۲۴۳ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده‌اند.

۴ هزار و ۱۸۴ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۳۴ میلیون و ۹۷۰ هزار و ۱۰۳ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۲۲ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۲۸ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۱۵ شهر در وضعیت زرد و ۸۳ شهر در وضعیت آبی قرار دارد.

کد مطلب 5336358
مهناز قربانی مقانکی

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    نظرات

    • بنده خدا FR ۱۸:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
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      چرا از هفته اول مهر به بعد انتشار آمار انواع واکسن های وارده به کشور اطلاع رسانی نشده و نمی شود؟ چه سیاستی در میان است؟

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