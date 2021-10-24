تزریق دوز دوم واکسن کرونا در کرمان از مرز یک میلیون نفر گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شفیعی بعدازظهر یکشنبه در خصوص آخرین وضعیت کرونا در استان کرمان به خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر تعداد موارد بستری قطعی در بیمارستان‌های سطح استان کرمان ۲۵۳ نفر است.

وی ادامه داد: تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در استان کرمان به ۴۱ هزار و ۲۱۱ مورد رسیده است.

شفیعی موارد جدید بستری در ۲۴ ساعت گذشته را ۴۴ مورد اعلام و اظهار کرد: تعداد فوتی‌های قطعی به علت ابتلاء به کرونا در ۲۴ ساعت گذشته هفت نفر است.

وی سن موارد فوتی را بین ۲۵ تا ۸۰ سال ذکر کرد و گفت: مجموع جانباختگان ناشی از ابتلاء به کرونا به ۴ هزار و ۸۶۲ نفر رسیده است.

بنا به گفته سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان تاکنون یک میلیون و ۸۴۶ هزار و ۹۶ نفر در استان کرمان دوز اول واکسن کرونا و یک میلیون و ۲۲ هزار و ۱۲۴ نفر دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند.