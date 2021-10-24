به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس امینی بعد از ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری شاهرود که با حضور استاندار سمنان به میزبانی فرمانداری ویژه شهرستان برگزار شد با بیان اینکه فرودگاه بین‌المللی شاهرود یک ظرفیت بالقوه است که باید برای اعتلای آن گام اساسی برداشت، بیان کرد: باید از این ظرفیت برای توسعه شهرستان و استان استفاده کرد که این مهم نیازمند توجه مسئولان امر دارد.

وی با بیان اینکه فرودگاه بین‌المللی شهدای شاهرود به واسطه تولیدات و ظرفیت‌های شهرستان یک ظرفیت خوب اقتصادی است که باید از آن بهره برد، افزود: ان شاالله بتوانیم شاهد بهره برداری از این ظرفیت خوب باشیم.

ضرورت تکمیل پروژه‌های شاهرود

امام جمعه شاهرود همچنان با اشاره به برخی پروژه‌های نیمه تمام در این شهرستان مانند آبرسانی قطری، فاضلاب شهری و… بیان کرد: بیش از دو دهه از شروع پروژه فاضلاب شهرستان گذشته اما آن روز که مسئولان امر خبر می‌دهند تنها ۱۵ درصد از جمعیت این شهرستان از این امکان بهره مند شده‌اند و لازم است تا پیگیری‌های لازم برای تکمیل این دست پروژه‌ها انجام شود.

امینی همچنین با بیان اینکه آب به خصوص در حوزه روستایی از بزرگترین مشکلات شهرستان شاهرود است، بیان کرد: اولین و آخرین مسئله و دغدغه شهرستان آب است و در این بین پرداختن به مواردی همچون اشتغال، کشاورزی، دامداری و … نیز دارای اهمیت است که آن‌ها هم باز از مسیر آب می‌گذرند.

وی با بیان اینکه بنا بر فرمایش حضرت علی (ع) به کارگزاران نظام باید رسیدگی کرد تا دست درازی به بیت‌المال نداشته باشند، ابراز کرد: همانطور که در نهج‌البلاغه نیز آمده حاکمان باید به‌منظور رصد و بررسی فعالیت کارگزاران به صورت مخفیانه بازرسانی را برای بررسی وضعیت انجام کار مسئولان اعزام کنند.‌