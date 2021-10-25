۳۷ درصد اصناف در شادگان واکسن کرونا تزریق کردند

حسن خنافره در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون تعداد ۳۷ درصد از اصناف شهرستان شادگان واکسینه شدند.

وی اظهار کرد: همچنین ۶۳ درصد از اصناف شادگان واکسینه نشدند؛ بنابراین از همه اصناف شهرستان درخواست می‌شود که هر چه سریع‌تر نسبت به واکسیناسیون اقدام کنند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شادگان ادامه داد: صدور و تمدید پروانه کسب و خدمات قابل ارائه به اصناف منوط به دریافت واکسن است و ازاین‌رو همه اصناف تزریق واکسن را در اولویت قرار دهند.

وی با بیان اینکه بازرسی از اصناف به جد مورد تأکید است، تصریح کرد: مشاهده کارت واکسن در بازرسی‌ها مورد توجه است.

خنافره گفت: اصناف همچنان باید بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت کنند تا شاهد ریشه‌کنی ویروس کرونا باشیم.