برگزاری جلسه کمیسیون طرح حمایت از کاربران به هفته آینده موکول شد

لطف الله سیاهکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برگزاری جلسه کمیسیون «طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» به روز یکشنبه هفته آینده موکول شده است و این کمیسیون در هفته جاری به دلیل حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، جلسه‌ای نخواهد داشت.

وی گفت: جلسه کمیسیون مشترک «طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» بعدازظهر روز یکشنبه هفته آینده (نهم آبان ماه) ساعت ۱۶ تا ۱۸ با حضور اعضا برگزار می‌شود و در این جلسه ادامه بررسی و تصویب آئین نامه داخلی کمیسیون و نحوه اداره جلسات آن به رأی گذاشته می‌شود.

سخنگوی کمیسیون مشترک «طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» خاطرنشان کرد: این کمیسیون هفته آینده روز سه شنبه (۱۱ آبان ماه) نیز جلسه خواهد داشت و در صورت تصویب نهایی آئین نامه داخلی کمیسیون، در جلسه روز سه شنبه وارد بررسی کلیات «طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» خواهیم شد.

به گفته سیاهکلی، تمامی جلسات این کمیسیون علنی است و خبرنگاران می‌توانند با هماهنگی روابط عمومی در این جلسات حضور داشته باشند و منعی برای پخش آنلاین این جلسات نیز وجود ندارد.

به گزارش مهر، هفته گذشته سومین جلسه کمیسیون مشترک بررسی «طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» به تصویب بخشی از آئین نامه نحوه اداره جلسات این کمیسیون اختصاص داشت و بندهایی از آن تصویب شد و تصویب سایر بندهای این آئین نامه به جلسه بعدی موکول شد.