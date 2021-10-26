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۴ آبان ۱۴۰۰، ۹:۰۹

سخنگوی کمیسیون در گفتگو با مهر:

برگزاری جلسه کمیسیون طرح حمایت از کاربران به هفته آینده موکول شد

برگزاری جلسه کمیسیون طرح حمایت از کاربران به هفته آینده موکول شد

سخنگوی کمیسیون «طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» از برگزاری جلسه این کمیسیون در هفته آینده خبر داد.

لطف الله سیاهکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برگزاری جلسه کمیسیون «طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» به روز یکشنبه هفته آینده موکول شده است و این کمیسیون در هفته جاری به دلیل حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، جلسه‌ای نخواهد داشت.

وی گفت: جلسه کمیسیون مشترک «طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» بعدازظهر روز یکشنبه هفته آینده (نهم آبان ماه) ساعت ۱۶ تا ۱۸ با حضور اعضا برگزار می‌شود و در این جلسه ادامه بررسی و تصویب آئین نامه داخلی کمیسیون و نحوه اداره جلسات آن به رأی گذاشته می‌شود.

سخنگوی کمیسیون مشترک «طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» خاطرنشان کرد: این کمیسیون هفته آینده روز سه شنبه (۱۱ آبان ماه) نیز جلسه خواهد داشت و در صورت تصویب نهایی آئین نامه داخلی کمیسیون، در جلسه روز سه شنبه وارد بررسی کلیات «طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» خواهیم شد.

به گفته سیاهکلی، تمامی جلسات این کمیسیون علنی است و خبرنگاران می‌توانند با هماهنگی روابط عمومی در این جلسات حضور داشته باشند و منعی برای پخش آنلاین این جلسات نیز وجود ندارد.

به گزارش مهر، هفته گذشته سومین جلسه کمیسیون مشترک بررسی «طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» به تصویب بخشی از آئین نامه نحوه اداره جلسات این کمیسیون اختصاص داشت و بندهایی از آن تصویب شد و تصویب سایر بندهای این آئین نامه به جلسه بعدی موکول شد.

کد مطلب 5335288

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