به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، لطف الله سیاهکلی در تشریح هشتمین نشست کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی که عصر روز گذشته برگزار شد، گفت: در این نشست امیر خوراکیان معاون حقوقی مرکز ملی فضای مجازی گزارشی را در مورد وضعیت پیام‌رسان‌های داخلی و آمار کاربران ارائه کرد.

وی ادامه داد: ایشان مطرح کرد که دو مسیریاب داخلی بسیار پرطرفدار هستند و علیرغم اینکه برخی تصور می‌کنند پلتفرم‌های خارجی طرفدار دارند، اما مردم دنبال پلتفرم داخلی یا خارجی نبوده بلکه به دنبال پلتفرم‌هایی هستند که به آنها سرویس دهی خوبی داشته باشند. ضمن اینکه مردم علیرغم وجود مسیریاب‌های خارجی، از مسیریاب داخلی استفاده می‌کنند و طرفداران زیادی دارد.

سخنگوی کمیسیون طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی افزود: البته هر چند خدمات پیام رسان‌های داخلی به اندازه پیام رسان‌های خارجی نیست و همچنان اقبال به پیام رسان های خارجی بیشتر است اما آمارها بیانگر این است که اگر به خواست، میل و نیاز مخاطب در سرویس دهی توجه کنیم نباید نگران استفاده از پلتفرم‌ها خارجی باشیم و این پلتفرم‌ها خود به خود عقب نشینی خواهند کرد و مردم از پلتفرم‌های داخلی به دلیل اینکه به زبان خودشان است، استفاده می‌کنند.

سیاهکلی یادآور شد: نماینده اتاق بازرگانی نیز در این جلسه دغدغه‌های خود در مورد کلیات طرح را مطرح و به بخشی از طرح که در مورد مسدودسازی است اشاره کرد. در این زمینه نمایندگان بیان کردند که در حال حاضر بررسی کلیات در دستور کار است و پس از آن در جزئیات به این موضوع خواهیم پرداخت.

سخنگوی کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی یادآور شد: تمامی کارشناسان و مسئولان دستگاه‌ها در کمیسیون می‌توانند اظهارنظر کنند و با حضور رسانه‌ها، بررسی طرح را پیش خواهیم برد. البته ممکن است برخی نتوانند در کمیسیون حضور فیزیکی داشته باشند اما می‌توانند به صورت آنلاین مباحث را دنبال کنند. همچنین افراد می‌توانند نظرات و دغدغه‌های کارشناسی خود در مورد طرح را به کمیسیون منعکس کنند و ما آنها را مورد توجه قرار خواهیم داد.

وی در مورد حضور خبرنگاران در نشست‌های کمیسیون، گفت: هیچ منعی برای حضور خبرنگاران در جلسات کمیسیون وجود ندارد و هر رسانه‌ای که مجوز ورود به مجلس را دارد می‌تواند در جلسات حضور داشته باشد و رئیس مجلس نیز این موضوع را چندین بار مورد تاکید قرار دادند. همچنین در آئین نامه داخلی کمیسیون نیز این موضوع مدنظر قرار گرفته است.